به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «نسل امروز» جمعه ۱۱ مرداد با عنوان آموزش یا پرورش به وضعیت معلمان، دانش آموزان و سیاستگذاری در آموزش و پرورش می‌پردازد.

محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سجاد دانی معلم و کارشناس آموزشی و محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش، مهمانان این هفته نسل امروز خواهند بود.

برنامه تلویزیونی «نسل امروز»، جمعه‌ها ساعت ١٠:٢٠ از شبکه پنج سیما پخش خواهد شد، همچنین بازپخش این برنامه نیز ساعت ۴۰ دقیقه بامداد دوشنبه روی آنتن می‌رود.

تهیه کنندگی این برنامه بر عهده مریم فیروزی و اجرا و سردبیری آن نیز بر عهده امیرابراهیم رسولی است.