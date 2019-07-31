این ساق دست از کشیدگی عضلات جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سندروم های« کارپال تونل» و «ماوس آرم»(mouse arm) و همچنین مشکل آرنج تنیس بازان، دو نکته مشترک دارد. این مشکلات در نتیجه کشیدگی ماهیچه به وجود می آیند و گجتی جدید برای درمان آنها ابداع شده است.

محققان دانمارکی این گجت به نام MLI Elbow را ابداع کرده اند که هدف از آن هشدار به کاربر در باره فعالیت هایی است که به چنین مشکلاتی منجر می شود.«MLI» در این دستگاه(MLI Elbow) در حقیقت «شاخص بار عضلانی» است.

این گجت شبیه یک ماژول الکترونیکی است که به ساق دستی از جنس الاستیکی متصل شده است. این ساق دست روی ساعد کاربر را می پوشاند.

هنگامیکه کاربر از رایانه خود استفاده می کند، تنیس بازی می کند یا حتی در معدن کار می کند، الکترودها و حسگرهای دیگر در ماژول فعالیت ماهیچه و الگوی حرکات آن را اندازه گیری می کنند. اطلاعات جمع آوری شده از این طریق به وسیله بلوتوث به یک اپلیکیشن در موبایل کاربر ارسال می شود. در مرحله بعد این اطلاعات به یک سرور مبتنی بر سرویس ابر فرستاده می شود تا به وسیله الگوریتم های هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گیرد.

اگر مشخص شود که ماهیچه های کاربر در برابر فشار زیادی قرار دارند، اپلیکیشن به کاربر هشدار می دهد. این اپلیکیشن همچنین میزان بار ماهیچه را به طور دقیق نشان می دهد و به کاربر اعلام می کند برای کاهش این بار چه کاری باید انجام دهد.

علاوه بر آن این ماژول با استفاده از بازخورد لمسی به کاربر هشدار می دهد.

در حال حاضر گجت با قیمت۱۵۷ دلار در وب سایت کیک استارتر عرضه شده است.