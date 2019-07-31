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۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۳

همزمان با دهه فجر امسال صورت می‌گیرد؛

بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به ۳۹ روستای کرمانشاه

بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به ۳۹ روستای کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه گفت: پروژه آبرسانی به ۳۹ روستای این استان دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

فرامرز شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده برای آبرسانی به ۳۹ روستای بخش درودفرامان استان کرمانشاه در قالب مجتمع آبرسانی شادمان اظهار داشت: عملیات اجرایی شامل احداث ۱۳۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب انجام شده است.

وی افزود:  احداث ۳۳ باب مخزن با ۳۲۰۰ متر مکعب ظرفیت و احداث و تجهیز ۵ باب ایستگاه پمپاژ از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه اعتبار هزینه شده برای این پروژه را تاکنون ۱۳.۵ میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: تکمیل این پروژه مستلزم ۳ میلیارد تومان اعتبار است که در سال جاری از محل اعتبارات توسعه ملی تامین شده و در حال حاضر پیمانکار در حال فعالیت است.

این مسئول با بیان اینکه کار کنتورگذاری در روستاها انجام شده است، یادآور شد: با پایان این طرح ۱۳۹۴ خانوار در قالب ۳۹ روستای بخش درود فرامان استان کرمانشاه از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.

وی خاطر نشان کرد: تا هفته دولت ۱۵ روستای این بخش از نعمت آب شرب بهره مند می شوند و کار آبرسانی به سایر روستاها نیز تا دهه فجر امسال انجام خواهد شد.

کد مطلب 4681201

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