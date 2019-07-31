فرامرز شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده برای آبرسانی به ۳۹ روستای بخش درودفرامان استان کرمانشاه در قالب مجتمع آبرسانی شادمان اظهار داشت: عملیات اجرایی شامل احداث ۱۳۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب انجام شده است.
وی افزود: احداث ۳۳ باب مخزن با ۳۲۰۰ متر مکعب ظرفیت و احداث و تجهیز ۵ باب ایستگاه پمپاژ از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه اعتبار هزینه شده برای این پروژه را تاکنون ۱۳.۵ میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: تکمیل این پروژه مستلزم ۳ میلیارد تومان اعتبار است که در سال جاری از محل اعتبارات توسعه ملی تامین شده و در حال حاضر پیمانکار در حال فعالیت است.
این مسئول با بیان اینکه کار کنتورگذاری در روستاها انجام شده است، یادآور شد: با پایان این طرح ۱۳۹۴ خانوار در قالب ۳۹ روستای بخش درود فرامان استان کرمانشاه از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.
وی خاطر نشان کرد: تا هفته دولت ۱۵ روستای این بخش از نعمت آب شرب بهره مند می شوند و کار آبرسانی به سایر روستاها نیز تا دهه فجر امسال انجام خواهد شد.
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