به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب صبح چهارشنبه در همایش اشتغال گرمسار به میزبانی سالن فرهنگ‌سرای خورشید این شهر ضمن بیان اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور وجود دارد، ابراز داشت: ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چالش جدی نظام است.

وی بابیان اینکه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در یک دهه گذشته به ۴۰ درصد رسیده است، افزود: در سال ۹۸این نرخ به ۴۷ درصد است که علی رغم تلاش‌های مضاعف نتیجه مطلوبی در این بخش حاصل نشده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با تاکید بر لزوم حمایت از مشاغل خانگی و بخش‌های کوچک اشتغال‌زایی، ابراز داشت: بخش‌های کوچک اشتغال‌زا و مشاغل خرد ظرفیت ویژه‌ای برای افزایش نرخ اشتغال به شمار می‌روند.

کاتب بابیان اینکه در شرایط فعلی راهی جز تلاش برای مهارت افزایی در راستای خود اشتغالی وجود ندارد، تصریح کرد: بیشتر تسهیلات کار آفرینی در کشور جذب‌شده است اما به نتیجه مطلوبی برای افزایش نرخ اشتغال و تحقق اهداف نظام در این حوزه نرسیده‌ایم.

وی با تاکید بر لزوم توسعه مشاغل و کسب‌وکارهای جدید به شیوه صنعتی و با امکانات به‌روز جهانی مانند استارت آپ‌ها افزود: برای رشد و توسعه پایدار در جامعه نیازمند احیای اندیشه در کارآفرینان هستیم و در این مسیر باید از شیوه های سنتی به شیوه‌های جدید کسب‌وکار روی آورد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس بابیان اینکه در آینده نزدیک تحول بزرگی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌شود، اضافه کرد: سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی برداشته شد و طی سال‌جاری نیز در قالب طرح رونق تولید در هشت برنامه در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری یک میلیارد دلار با اذن مقام معظم رهبری برای ایجاد اشتغال برداشته‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور نورالله زاده رئیس صندوق کارافرینی امید کشور برگزار شد.