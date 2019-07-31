به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، برخورد یک دستگاه اتوبوس با مین کنار جاده‌ای‌ در بزرگراه هرات- قندهار، تاکنون به کشته شدن ۳۴ مسافر و مجروح شدن ۱۷ نفر دیگر منجر شده است.

این رویداد صبح امروز چهارشنبه در منطقه «شاوز» (حدفاصل فراه – هرات) رخ داده است.

زنان و کودکان نیز در میان قربانیان دیده می‌شوند و احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد.

به گفته «صدیق صدیقی» سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، مین‌گذاری کار گروه طالبان بوده است.

این در حالی است که روز گذشته، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد تنها در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، نزدیک به ۴ هزارغیرنظامی در افغانستان در نتیجه درگیری‌های مسلحانه کشته شده‌اند.