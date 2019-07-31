نقش فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر در این معادله کجاست؟

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: لیگ برتر فوتبال ایران همچنان در حالت تعلیق قرار گرفته و تاریخ آغاز مسابقات هم مشخص نیست با این توجیه از جانب فدراسیون فوتبال که منتظر تکمیل و رفع نواقص ورزشگاهها هستیم اما به راستی در این شرایط بحرانی نقش و جایگاه تعریف شده خود فدراسیون فوتبال که متولی اصلی فوتبال کشور به شمار می‌رود کجاست؟

از نخستین روزی که ماجرای ضرورت تغییر ساختار و شکل برگزاری رقابت های لیگ، وضعیت ورزشگاهها، ساختار فرهنگی باشگاهها و موارد متعدد دیگر سخن به میان آمده فدراسیون فوتبال تنها نقش منتقد نسبت به شرایط موجود را پیدا کرده و تمامی عوامل و عناصر موجود از جانب این فدراسیون به عنوان مقصر معرفی می شوند اما هیچ کس اشاره ای به نقش و جایگاه خود فدراسیون فوتبال و البته سازمان لیگ در این ماجراها نمی کند.

لیگ به دلیل ساختار نامناسب ورزشگاهها به تعویق افتاده و حالا فدراسیون فوتبال اینطور وانمود می کند که وزارت ورزش و جوانان متول پرداخت اعتبارات به منظور تکمیل ورزشگاههاست اما کسی نمی پرسد که استاندارد سازی و پیگیری این پروژه چرا در سال های گذشته گام به گام از جانب فدراسیون آغاز نشد که امروز یکباره چنین فشاری را به کلیه استادیوم ها و ورزشگاهها وارد آورد؟ چرا از محل درآمدهای لیگ فوتبال کشور برای تکمیل و تجهیز استادیوم ها استفاده نشد و حالا فوتبال در انتظار کمک دولت برای رفع نواقص استادیوم ها مانده است؟

فدراسیون فوتبال به صورت غیر مستقیم عدم تامین اعتبارات را عامل تاخیر در آماده سازی ورزشگاهها می داند اما به عدم تامین درآمد های لیگ طی سالیان گذشته و ورشکستگی برخی از باشگاههای خصوصی به همین دلیل اشاره ای نمی کند که اگر میلیاردها تومان از درآمد تبلیغات دور زمین را کسب کرده بودند شاید برخی از آنها مثل سپیدرود رشت و استقلال اهواز به دسته های پایین تر سقوط نمی کردند!

موضوع مشکلات فرهنگی از دیگر مسائلی است که فدراسیون باز هم در آن نقش منتقد دلسوز را بازی می کند و تنها به ارائه راهکارها و دستورالعمل های جدید اکتفا کرده است. قرار است باشگاهها دیگر کانون و رئیس کانون نداشته باشند و تنها معاون فرهنگی هر باشگاه متولی امور فرهنگی است اما کسی نمی پرسد که در حوزه معاونت فرهنگی خود فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ چه می گذرد؟

از بودجه و اعتبارات باشگاهها به منظور اقدامات فرهنگی تاکنون چه استفاده ای شده به جز برگزاری مراسم های تشریفاتی در مناسبت های مختلف و حتی آوردن خواننده های بعضا ناشناخته با دستمزدهای قابل توجه و اجاره سیستم صوتی از محل درآمد باشگاهها. این فهرست اقدامات فرهنگی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در سال های اخیر به منظور اصلاح ساختار فرهنگی فوتبال کشور است و حالا باشگاهها به عنوان مقصر و عامل مشکلات فرهنگی شناخته می شوند که باید سیاست های فرهنگی خودشان را تغییر بدهند؟

همه عوامل و عناصر برگزاری از نگاه فدراسیون مقصر هستند به جز هیات های فوتبال استان ها که در واقع نمایندگان قانونی فدراسیون در هر استان محسوب می شوند و به طور قطع هرگونه کوتاهی و تقصیر در برگزاری بازی ها باید متوجه همین هیات ها باشد. هیات هایی که هرگز متهم یا مقصر شناخته نمی شوند ، هیچ تغییری هم در رویکرد و نحوه فعالیت آنها صورت نمی گیرد و همچنان با همان روال سابق به کار و سوء مدیریت خودشان در برگزاری بازی ها ادامه خواهند داد.

در این معادله مقصر تعلیق لیگ نه فدراسیون فوتبال است نه سازمان لیگ و نه حتی هیات های فوتبال. انگشت اتهام به سوی هر کسی می رود غیر از بانیان و مسئولان اصلی که متولیان حقیقی فوتبال و البته مقصران اصلی تمامی مشکلات فوتبال هستند اما اصلاح را از خودشان آغاز نخواهند کرد.

حالا وزارت ورزش مسئول و مقصر است که باید با بودجه بیت المال مشکلات و نواقص ورزشگاهها را رفع کند در حالی که بخشی از منافع حاصل از برگزاری لیگ به جیب فدراسیون و سازمان لیگ می رود اما هزینه ها متوجه وزارت ورزش است.

باشگاهها ساختار فرهنگی خودشان را تغییر داده و برنامه فرهنگی سالانه خود را ارائه می دهند اما در فدراسیون و سازمان لیگ مثل همیشه خبری از برنامه تاثیرگذار فرهنگی نیست. نیروی انتظامی و سایر ارگان ها نیز مسئول برقراری نظم و امنیت در مسابقات و حتی مقصر احتمالی در صورت بروز هر مشکلی هستند اما هیات های فوتبال و برگزارکنندگان اصلی بازی ها هیچ مسئولیت و تقصیری ندارند!

حکم کمیته استیناف در تبرئه مسئولین سازمان لیگ و هیات فوتبال خوزستان بهترین نمونه و مصداق برای شرایط امروز ساختار مدیریتی فوتبال کشور در این اوضاع نابسامان بود ، مقصرانی که نقش قربانی را بازی می کنند و به جای پاسخگویی اتهامات و تقصیر را به گردن دیگران میاندازند.