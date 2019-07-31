نسل اول اهدا کنندگان خون رو به بازنشستگی می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پور فتح اله، در پیامی سالروز تاسیس سازمان انتقال خون (۹ مرداد) و رسیدن به آمار ۵۰ میلیون اهدای خون ا ز بدو تاسیس سازمان تا کنون را به خانواده بزرگ انتقال خون خصوصا کارکنان زحمتکش و خدوم سازمان تبریک گفت و از زحمات بیش از ۴ دهه این عزیزان تقدیر و تشکر کرد.

وی ضمن تجلیل از جامعه ۲ میلیون و صد هزار نفری اهدا کنندگان کشور، گفت: سازمان انتقال خون از سالهای سیاه خون فروشی تا به امروز تحولات عظیم و چشمگیری را پشت سر گذاشته است و در گذر از خون فروشی با بنا نهادن رفتار اجتماعی ارزشمندی به نام اهدای خون داوطلبانه و بدون چشمداشت توانسته است ضمن تامین خون کافی و توزیع عادلانه آن در سراسر کشور عنوان افتخار آمیز یکی از سالم ترین خونهای دنیا را کسب کند.

پورفتح اله در این پیام یادآور شده است: تقارن تاسیس سازمان انتقال خون با سال های پر التهاب و انگیزه بخش انقلاب و پس از آن مواجهه با ۸ سال دفاع مقدس چنان روحیه عشق و ایثارو همدلی را در میان مردم کشور عزیزمان نهادینه کرد که تا امروز نیز باقی است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون چهره امروز سازمان را چنین ترسیم کرد: سازمانی زنده، پویا، پیشرو، پیشتاز از نظر علمی پژوهشی و جذب اهدا کنندگان در میان کشورهای منطقه امرو، خاورمیانه، اروپای شرقی و شرق آسیا، دارای امتیاز همکاری با سازمان جهانی بهداشت، دارای شاخص اهدای خون ۲۷ در هزار که با فاصله زیاد نسبت به کشورهای در حال توسعه و متوسط و نزدیک به کشورهای توسعه یافته و مترقی است.

پور فتح اله، افتخار انتقال خون ایران را اهدا کنندگان آگاه و کارکنان صدیق این سازمان دانست و تاکید کرد بیش از ۴ دهه را همراه با مردمی پشت سر گذاشته ایم که فرهنگ ایثار در رگ و پی شان ریشه دوانیده است. اکنون که سالمندی جمعیت را شاهد هستیم و نسل اول اهدا کنندگان خون رو به بازنشستگی می نهند، امید است با نهادن این پرچم بر دوش جوانان و فرهنگ سازی برای تدواوم اهدای خون در نسل های جوان آینده با هم قدم به عصر اهدای مستقیم فرآورده های خون و سلول های بنیادی بگذاریم و در این راه نیز در کنار مردم شریفمان سرآمد باشیم. زیرا این سازمان تامین کنندگان مردمی و خدمات مردمی دارد که با همت مردم این مرز و بوم به پیش می رود.