آخرین مهلت استفاده ازقانون بخشودگی جرایم کارفرمایان تامین اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: خداقلی میرزایی مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران با حضور در خبرگزاری مهر در مورد موضوعاتی مانند مشاغل سخت و زیان آور، قانون بخشودگی جرایم، بدهی های کارفرمایان، بیمه بیکاری، تعداد مستمری بگیران، کارگاههای تحت پوشش و ... توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در شرق تهران از طریق ۱۸ شعبه به بیمه شدگان خدمات ارائه می شود، گفت: همچنین ۳۴ کارگزاری فعال و ۷ شعبه اقماری نیز در شهر تهران مشغول خدمات رسانی هستند.

میرزایی در مورد بیمه بیکاری نیز گفت: براساس قانون، بیمه شدگانی که حداقل ۶ ماه سابقه بیمه دارند و به دلایل مختلف از کار بیکار می شوند با داشتن شرایط لازم و تایید ادارات کار، می توانند از بیمه بیکاری برخوردار شوند و در همین خصوص در حال حاضر ۱۸ هزار و ۶۹۴ نفر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی شرق تهران از بیمه بیکاری برخوردار می شوند.

بیمه شدگانی که حداقل ۶ ماه سابقه بیمه دارند و به دلایل مختلف از کار بیکار می شوند با داشتن شرایط لازم و تایید ادارات کار، می توانند از بیمه بیکاری برخوردار شوند وی همچنین به گستردگی جمعیت تحت پوشش اشاره کرد و گفت: از جمعیت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری تحت پوشش شرق تهران ۸۶ درصد این افراد مربوط به جامعه شهری ما هستند که در مجموع بیشتر این افراد در شهر تهران تحت پوشش اداره کل شرق هستند.

به گفته وی، ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان به بیمه شدگان خود مستمری پرداخت می کنیم.

مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران با اشاره به اینکه ۱۱۱ هزار و ۲۵۸ کارگاه تحت پوشش ما هستند، افزود: شهرداری تهران، سفارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی، مجلس، نهاد ریاست جمهوری و ... همگی در محدوده تامین اجتماعی ما هستند و حق بیمه خود را پرداخت می کنند.

وی به شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و اظهار داشت: براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور، بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار استان ها جهت بررسی و تایید در کمیته های استانی ارائه کنند.

مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه تقسیم می شود اول مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف کرد.

گروه دوم مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می شود.

میرزایی تاکید کرد : در مجموع ۹۸۱۲ نفر نیز تاکنون توانسته اند از طریق قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشست شوند.

وی از افزایش پوشش خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی خبر داد و گفت: طی چند سال اخیر خدمات غیرحضوری افزایش یافته و همچنین میزخدمت نیز در شعب تامین اجتماعی برای سرویس دهی مناسب برای تسهیلات به بیمه شدگان مستقر است.

وی همچنین تاکید کرد: هم اکنون برخی از نوبت دهی ها به صورت غیرحضوری و برخی حضوری انجام می شود که همین موضوع باعث کاهش مراجعه بیمه شدگان به مراکز و شعب است.

این مسئول گفت:تلاش سازمان تامین اجتماعی در راستای خدمات غیر حضوری و برون سپاری با هدف تسریع و تسهیلات در امر خدمت رسانی با هدف جلب رضایت حداکثری مردم انجام می شود.

وی در مورد قانون بخشودگی جرائم نیز گفت: با توجه به نامگذاری سال ۹۸به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاست حمایت از حوزه تولید و رفع مشکلات کارفرمایانی که به دلیل نوسانات ارزی، تحریم، رکود، سیل و زلزله، نمی توانند در مدت مقرر قانونی حق بیمه خود را پرداخت کنند، بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی طبق مصوبه هیئت وزیران، بخشنامه بخشودگی جرایم را بلافاصله تهیه و جهت اجرا به دستگاه های زیرمجموعه ابلاغ کرده است.

کارفرمایان تا ۱۳ شهریورماه فرصت دارند برای بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند، براساس این قانون ۳ ماه برای بخشودگی جرایم به کارفرمایان فرصت داده شده است به گفته وی، کارفرمایان کارگاه های مشمول با تائید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگاه های استانی در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از پایان اسفند سال ۹۶ باشد می توانند جهت پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات لازم با سازمان تامین اجتماعی مراجعه و از بخشودگی جرایم استفاده کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران با اشاره به اینکه کارفرمایان تا ۱۳ شهریورماه فرصت دارند برای بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند گفت: براساس این قانون ۳ ماه برای بخشودگی جرایم به کارفرمایان فرصت داده شده است.

میرزایی گفت: سازمان بیمه ای با اشتغال، سرپا است و مواردی که باعث می شود این موضوع مورد تهدید قرار بگیرد، به ضرر سازمان های بیمه ای نیز هست به همین دلیل سعی می کنیم در حد توان و قانون به کارفرمایان کمک کنیم تا کارگاه های آنها تعطیل نشود و در این صورت آنها می توانند حق بیمه خود را بپردازند و هرچه دستمزدها واقعی تر باشد، مردم خدمات واقعی دریافت می کنند.