حکم دادگاه درباره پرونده علوم تحقیقات ۲ هفته آینده اعلام می شود

حسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات که روز گذشته برگزار شد اظهار داشت: اگر جلسات دادگاه مجددا تجدید نشود، می توان گفت جلسه دیروز جلسه آخر محسوب می شود و احتمالا تا یکی دو هفته آینده حکم دادگاه اعلام می شود.

سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد با انتقاد از حاشیه سازی های وکیل خانواده های جانباختگان، گفت: باید توجه کرد که حوزه وکالت حوزه هنرپیشگی نیست. وکیل در جایگاه وکالت از شئونات قاضی برخوردار است. خانواده ها داغدیده هستند و تحریک احساسات آن ها کاری غیراخلاقی است.

وی با اشاره به اینکه رئیس واحد علوم و تحقیقات تنها ۲ ماه قبل از این حادثه به این سمت منصوب شده بود، افزود: برای ایشان محرز شده بود که شرکت حمل و نقل صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد؛ حتی در این رابطه آگهی برای برگزاری مناقصه جدید منتشر شد اما متاسفانه حادثه جلوتر از ما حرکت کرد.

سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اضافه کرد: در اظهار نظر کارشناسی پس از حادثه، سهم مساوی برای سه رکن حادثه یعنی راننده، شرکت پیمانکار و دانشگاه در نظر گرفته شد و ما آن زمان هیچ اعتراضی نکردیم. قبول داریم که دانشگاه باید سهم خود را در این حادثه بپذیرد و عذرخواهی رییس دانشگاه که اواخر تابستان سال قبل به این دانشگاه آمده بودند، به معنای پذیرفتن قصور است اما اینکه صرفا دانشگاه در این پرونده متهم شود، خلاف انصاف و واقعیت است.

طباطبایی با بیان اینکه به نظر ما مقصر اصلی حادثه راننده اتوبوس بوده و بیشترین قصور متوجه اوست، عنوان کرد: راننده که خود او هم متاسفانه جزو قربانیان حادثه بود، باید سیستم ترمز و فرمان را کنترل می کرد.

وی ادامه داد: واقعیت جدی پرونده این است که سهم عمده تقصیر با راننده است و شرکت پیمانکار همچنان مصر است که راننده مسئولیت هایی در زمان به حرکت درآوردن وسیله داشته که عمل نکرده است.

گفتنی است؛ ظهر چهارم دی ماه سال ۱۳۹۷ اتوبوسی حامل دانشجویان به دلیل نقص فنی و بریده شدن ترمز، از مسیر خارج و واژگون شد. در این حادثه ۱۰ نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.