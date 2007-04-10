تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز سه شنبه 21 فروردین ماه سال 1386 هجری شمسی مصادف است با 21 ربیع الاول سال 1428 هجری قمری و 10 آوریل سال 2007 میلادی.
* دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 2 مسابقه زیر برگزار می شود:
- منچستریونایتد - آث رم - ورزشگاه اولترافورد
- والنسیا - چلسی - ورزشگاه مستایا
* هفته شانزدهم رقابت های دسته اول باشگاه های امارات عصر امروز با برگزار 2 مسابقه زیر آغاز می شود:
- الاهلی - الامارت
- الفجره - الجزیره
- دبی - النصر
* روز سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز با برگزاری 12 بازی زیر در گروه های شش گانه خاتمه به پایان می رسد:
گروه A
- شباب اردن - النجمه لبنان
- الصغر یمن - مسقط کلاب عمان
گروه B
- ام تی تی یو ترکمنستان - الوحدات اردن
- المحراق بحرین - الهلال یمن
گروه C
- النصر لبنان - الفیصلی اردن
- الظفار عمان - نبیتچی ترکمنستان
گروه D
- ویکتوری مالدیو - هوپات هانوی ویتنام
- سان هی هنگ کنگ - نگری سمبیلان مالزی
گروه E
- ماهیندار یونایتد هند - هپی ولی هنگ کنگ
- آرمد فورس سنگاپور - نیورادیت مالزی
گروه F
- اوسوتپا تایلند - موهان باگان هند
- پاهانگ مالزی - تامپینس روور سنگاپور
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