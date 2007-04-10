تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز سه شنبه 21 فروردین ماه سال 1386 هجری شمسی مصادف است با 21 ربیع الاول سال 1428 هجری قمری و 10 آوریل سال 2007 میلادی.

* دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 2 مسابقه زیر برگزار می شود:

- منچستریونایتد - آث رم - ورزشگاه اولترافورد

- والنسیا - چلسی - ورزشگاه مستایا

* هفته شانزدهم رقابت های دسته اول باشگاه های امارات عصر امروز با برگزار 2 مسابقه زیر آغاز می شود:

- الاهلی - الامارت

- الفجره - الجزیره

- دبی - النصر

* روز سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز با برگزاری 12 بازی زیر در گروه های شش گانه خاتمه به پایان می رسد:

گروه A

- شباب اردن - النجمه لبنان

- الصغر یمن - مسقط کلاب عمان

گروه B

- ام تی تی یو ترکمنستان - الوحدات اردن

- المحراق بحرین - الهلال یمن

گروه C

- النصر لبنان - الفیصلی اردن

- الظفار عمان - نبیتچی ترکمنستان

گروه D

- ویکتوری مالدیو - هوپات هانوی ویتنام

- سان هی هنگ کنگ - نگری سمبیلان مالزی

گروه E

- ماهیندار یونایتد هند - هپی ولی هنگ کنگ

- آرمد فورس سنگاپور - نیورادیت مالزی

گروه F

- اوسوتپا تایلند - موهان باگان هند

- پاهانگ مالزی - تامپینس روور سنگاپور