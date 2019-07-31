به گزارش خبرنگار مهر، صالح دریانورد ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با ذکر اینکه محور این جلسه اشتغال است، اظهار داشت: طرح نیروی کار یک نوع آمار گیری براساس نمونه گیری است به این صورت که با استفاده از پرسش بخشی از جامعه اندازه‌گیری می‌شود و به کل جامعه تعمیم داده خواهد شد.

وی عنوان کرد: روش کار آمارگیری مرکز ملی آمار، روش سازمان بین‌المللی کار است و این روش را برای تمام کشورها لازم‌الاجرا کرده است تا کشورها از نظر رونق و اشتغال با یکدیگر مقایسه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان با ذکر این نکته که تفاوت پاسخ‌ها در آمارهای مختلف قابل انتظار است، تصریح کرد: نمونه‌هایی که مورد پرسش و تحقیق قرار می‌گیرند توسط مرکز ملی آمار به صورت رندوم مشخص و به سازمان مدیریت اعلام می‌شوند تا صفت‌ها مورد اندازه‌گیری قرار گیرد.

دریانورد بیان داشت: علاوه بر مسئول طرح، کارشناسانی نیز برای کنترل طرح وجود دارد تا بررسی شود که آیا به اشخاص مورد نظر مراجعه شده است یا خیر و بر اساس روش‌های علمی موجود راستی آزمایی نیز صورت می‌گیرد.

وی گفت: این طرح یک طرح آماری محسوب می‌شود و امکان اینکه نتایج با طرح‌های دیگر متفاوت باشد وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان تشریح کرد: روش انجام طرح برای تمام استان‌ها یکسان است اما متغیرها متفاوت هستند یعنی در برخی از استان‌ها شرایط اجتماعی و اقتصادی متفاوتی حاکم است.

دریانورد ابراز داشت: در استان هرمزگان بیشترین مراجعه کننده برای کاریابی را زنان تشکیل می‌دهند و آزمون‌های مختلف این موضوع را نشان می‌دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه رکودی در استان هرمزگان رخ نداده است می‌توان گفت که افزایش نرخ بیکاری در استان ناشی از افزایش نرخ مشارکت در استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان اظهار داشت: میانگین نرخ بیکاری برای ارزیابی بازار نیروی کار است و باید مجموعه‌ای از پارامترهای را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم یک ارزیابی منطقی و عقلانی داشته باشیم.

دریانورد تصریح کرد: نرخ بیکاری بدون توجه به دیگر پارامترها نشان دهنده وضعیت اقتصاد نیست اما در برخی مواقع با بررسی مولفه‌ها مشخص می‌شود که کاهش نرخ بیکاری نشان دهنده رشد منفی اقتصادی نیست.

وی با بیان این نکته که این طرح پاسخگوی هر سوالی در حوزه اشتغال نیست، اذعان کرد: 83 سوال جمع‌آوری شده در این طرح تنها مولفه‌های خاصی را بررسی می‌کند که با تمام نواقص تنها طرح قابل اتکا در استان است و به دولت کمک می‌کند تا سیاست‌های خود را در حوزه‌های مختلف اتخاذ کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان گفت: وظیفه ما پایش و تحلیل نتایج این طرح است تا اگر مشکلی در جامعه وجود دارد پیش از بروز بحران آن را مدیریت کنیم و به زندگی مردم صدمه‌ای وارد نشود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان با ذکر این نکته امکان دارد که در روش‌های آمارگیری خطا رخ دهد، ابراز داشت: باید بررسی شود که این خطاها چند درصد در نتیجه تاثیر داشته است تا در تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شود.

دریانورد بیان داشت: در طول سنوات گذشته در فصل بهار همواره افزایش نرخ بیکاری وجود داشته است که یکی از دلایل آن مهاجرت سرریز نیروی انسانی استان‌های دیگر به هرمزگان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان گفت: اصلاح شیوه‌های آمارگیری با همکاری دانشگاه هرمزگان را در دستور کار قرار خواهیم داد و در راستای نظارت دقیق بر آمارگیری طرح‌هایی ارائه خواهد شد.

وی تشریح کرد: با توجه به اینکه سهمی از اشتغال برای هر دستگاه مشخص شده است تصمیم گرفته شد که دستگاه‌ها گزارشی از میزان جذب اعتبارات و فعالیت‌های خود ارائه کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان ابراز داشت: دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه ارسال خواهند کرد تا در جلسات آتی گزارشی در این خصوص ارائه شود.