جامعه روحانیت به دنبال محوریت در انتخابات نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز امروز(چهارشنبه) در نشست خبری با اشاره به هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی از سوی نیروی هوا فضا سپاه، گفت: پهپاد آمریکایی بسیار پیشرفته بود و تصور آنان اینگونه بود که آن پهپاد رادار گریز است و امکان شناسایی آن وجود ندارد اما نیروی هوا فضا سپاه توانست این پهپاد را شناسایی کند و پس از هشدارها و اخطارها مورد هدف قرار داد.

وی با بیان اینکه این اقدام موجب تحولاتی در منطقه از لحاظ سیاسی شد، تصریح کرد: همچنین توقیف نفتکش متخلف انگلیسی در تحولات منطقه ای و ملی ما تاثیرگذار بود که آن نفتکش برخلاف قوانین دریانوردی در آب های سرزمینی ایران حرکت می کرد و انگلیسی ها خود را سلطان دریاها می دانستند اما با توقیف نفتکش شان متوجه شدند نمی توانند برخلاف مقررات بین المللی عمل کنند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز متذکر شد: اقدامات مذکور آثار مثبت بسیار زیادی برای ما داشت به گونه ای که روحیه ملت ما را برای مقاومت افزایش داد و دشمنان را در سیاست ها و اظهارات شان وادار به عقب نشینی کرد به گونه ای که رژیم صهیونیستی که دائما آمریکا را به جنگ با ایران تحریک و تهییج می کرد، امروز سکوت معناداری را در پیش گرفته است که حاکی از جا خوردن و شکست آنان است.

مصباحی مقدم گفت: همچنین کشوری چون امارات در مواضعش تغییر ایجاد کرد به گونه ای که دو سری نماینده به ایران جهت گفتگو به ایران فرستادند و گشایشی در مسائل ارزی به وجود آمده است.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقاومت مردم شرایط را برای تشکیل مجلسی مناسب فراهم ساخته است و تبعا اقتضا می کند در میان نیروهای انقلابی و ارزشی وحدت حداکثری را داشته باشیم و ما بر این وحدت و وفاق تاکید می کنیم.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: امیدواریم همه احزاب و تشکل های اصولگرا یک ائتلاف بزرگ و فراگیر را تشکیل دهند تا با اقبال مردم در انتخابات رو به رو شویم و مجلسی روی کار آمد که کارآمدی نظام را افزایش دهد.

مصباحی مقدم همچنین با اشاره به عملکرد آیت الله رئیسی در قوه قضاییه اظهار داشت: عملکرد رئیس قوه قضاییه از زمان انتصابش منجر به ایجاد امید در جامعه شده چرا که وی تاکنون اقداماتی را برای برقراری عدالت اقتصادی انجام داده است و با مفسدان اقتصادی در درون و بیرون قوه قضاییه برخورد شده است که امیدواریم این مسیر همچنان ادامه یابد که قطعا اعتماد عمومی را تقویت می کند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به انتصاب فتاح به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان، گفت: این انتخاب بسیار شایسته بود چرا که فتاح عملکرد بسیار خوبی در کمیته امداد امام خمینی (ره) د اشت و رضایت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را فراهم کرده بود.

وی متذکر شد: فتاح در ابتدای حضورش در کمیته امداد(ره) محل سابق کمیته را فروخت و پول آن راجهت تامین منابع مالی اعطای وام به نیروهای تحت پوشش کمیته امداد هزینه کرد که اقدام بسیار خوبی بود و امیدواریم این رویه در بنیاد مستضعفان هم ادامه یابد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: همچنین لازم است از انتصاب آقای بختیاری برای ریاست کمیته امداد (ره) تقدیر و تشکر کنیم چرا که وی تجارب بسیار زیاد و قابل قبولی داشته است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: جا دارد از وزارت اطلاعات به جهت کشف شبکه جاسوسی سیا که در نهادها و دستگاه های مختلف کشور نفوذ کرده بودند سپاسگذاری کنیم چرا که این اقدامات موجب افشای توطئه های دشمن و رسوا شدن آنان می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل شاجا، گفت: بنده این تعبیر را به کار نبردم بلکه تعبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلابی را به کار بردم و ما از هرگونه اقدام و حرکتی که موجب گردهم آمدن نیروهای انقلابی و ارزشی در انتخابات باشد، حمایت میکنیم و معتقدیم که اینگونه حرکات باید به ائتلاف بزرگ و فراگیر منتهی شود که در این صورت موفقیت در مجلس آتی محقق می شود.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جامعه روحانیت مبارز چگونه می خواهد در انتخابات آینده حضور یابد؟ گفت: حدوداً از ۶ ماه قبل جامعه روحانیت مبارز جلساتی را برگزار کرده است و ۳۱ حزب اصولگرا هم در آن جلسات حضور داشتند و جامعه روحانیت مبارز برای آنها اساسنامه جدید و توسعه تشکیلات خود را تبیین کرد که این اقدام به دو جلسه دیگر هم منتهی شد و پس از آن هر ماه یک جلسه با این احزاب اصولگرا با محوریت گفتگوی احزاب فرای وفاق حداکثری در انتخابات تشکیل می شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: در آن دو جلسه اخیر احزاب اصرار کردند که جامعه روحانیت مبارز محوریت را بر عهده داشته باشد اما بنای ما بر محوریت نبوده است، اما اصرار این مجموعه باعث شد که سناریویی تعریف کنیم و آن را تحت عنوان شورای وحدت تعریف کردیم و اگر مطابق با آن سناریو حرکت کنند، خواسته ما و آن مجموعه برآورده می شود و ما هنوز تا رسیدن به وحدت مطلوب فاصله داریم.

وی بیان کرد: دفاتر جامعه روحانیت مبارز در ۹ منطقه تهران و بسیاری از استان ها راه اندازی شده است و به دنبال آن هستیم که در سراسر کشور دفاتر خود را راه اندازی کنیم.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اظهارداشت: جامعه روحانیت مبارز بنا ندارد که به صورت مستقل وارد انتخابات آینده شود بلکه ما به دنبال حمایت از حرکت هایی هستیم که به ائتلاف کاملاً فراگیر منتهی شود.

مصباحی مقدم در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا جامعه روحانیت مبارز در انتخابات آتی حکمیت دارد یا آنکه جامعتین حکمیت دارند، اظهارداشت: تعبیر جامعتین در انتخابات مجلس شورای اسلامی خیلی معنا پیدا نمی کند و جامعتین معمولاً در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری موضوعیت پیدا می کند.

وی با تاکید مجدد بر اینکه جامعه روحانیت نمی خواهد محوریت انتخابات آینده را بر عهده گیرد، گفت: ما به دنبال اجتماع حداکثری جامعه اصولگرایان هستیم و تلاش می کنیم که همه تشکل های انقلابی، ارزشی و اصولگرا را گردهم آوریم و امیدواریم که هرجبهه، گروه و تشکل سیاسی که تحت عنوان گروه های ارزشی و انقلابی می گنجنند، این دعوت را لبیک گویند که در این صورت قطعاً لیست واحدی خواهیم داشت تا مردم در انتخابشان دچار سردرگمی نشوند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: خوشبختانه امروز شاهد ثبات نسبی در بخش اقتصادی کشور هستیم که این ثبات حاصل مدیریت خوب بانک مرکزی در تثبیت قیمت ارز است.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید به صورت مستقل عمل کند، گفت: در واقع دولت و دیگر دستگاه های اجرایی نباید به بانک مرکزی برای تزریق هرچه بیشتری پول فشار بیاورند چرا که این اقدام منجر به افزایش نقدینگی در کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح اصلاح نظام بانکی در حال اتمام در کمیسیون اقتصادی مجلس است، خاطرنشان کرد: امیدواریم این طرح هرچه سریعتر در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد چرا که تاثیرات اقتصادی مطلوبی برای ما خواهد داشت و همچنین مصوبه اخیر مجلس در حذف سود مضاعف بدهکاران بانکی بسیار شایسته بود.