به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ بهمن کارگر صبح چهارشنبه در نشست با هیئت امنای مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان البرز که در مرکز مطالعات و اسناد این مرکز انجام شد، اظهار کرد: هم اکنون ۱۵ مرکز فرهنگی دفاع مقدس در سراسر کشور فعال هستند.

وی به نقش رزمندگان استان البرز در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: حماسه های لشکر ۱۰ سید الشهدا (ع) این استان در کنار رزمندگان ارتش و ژندارمری به یاد ماندنی است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با بیان اینکه استاندار البرز انگیزه و اهتمام ویژه ای برای تسریع در بهره برداری از باغ موزه دفاع مقدس دارد، گفت: استان البرز نقش بسیار مهمی در مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور داشته اما این استان در بخش باغ موزه دفاع مقدس نسبت به استان های دیگر عقب است .

سردار کارگر با تاکید بر اینکه دفاع مقدس متعلق به تمام مردم است و پیروز اصلی این میدان مردم هستند، گفت: مردم پای انقلاب و دفاع مقدس ایستاده اند ضمن آنکه هرچه امروز داریم از دفاع مقدس است و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند؛ دفاع مقدس انقلاب را ثبیت کرد.

وی گفت: در دفاع مقدس به این موضوع رسیدیم که دست به زانو بگیریم و بایستیم و با وجود مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ما رو به جلو رفته است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با بیان اینکه طی ۴۰ سال گذشته در کشور کارهای فراوانی شده است، گفت: بعضی ها نمی خواهند آب خوش از گلوی مردم پایین برود.

سردار کارگر ادامه داد: روزی را در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که سیم خاردار و گونی سنگر هم از خارج از کشور وارد می شد ولی امروز تمام دنیا و به خصوص آمریکا جمع شده اند که جلوی سرعت و پیشرفت ما را بگیرند.

وی اضافه کرد: داعش را برای جمهوری اسلامی ایران ساختند تا پس از سوریه و عراق به ایران حمله کند ولی جمهوری اسلامی در هزاران کیلومتر دورتر دشمن را زمین گیر کرد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس افزود: امروز جمهوری اسلامی هم امنیت خود را تامین می کند و هم کشورهای دیگر تکیه شان به کشور ما است به همین دلیل باید دفاع مقدس را گرامی بداریم.

سردار کارگر تاکید کرد: جوانان امروز از جوانان دوران دفاع مقدس و انقلاب بیشتر پای کار هستند که شهدای مدافع حرم مصداق بارز آن است.

وی یادآور شد که سال گذشته بیش از هفت میلیون نفر به اردوهای راهیان نور اعزام شدند که بیش از ۷۰ درصد آنان را جوانان بین ۱۵ تا ۳۰ سال تشکیل می دادند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ادامه داد: یکی از برنامه های این بنیاد افتتاح ۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس تا دهه فجر امسال در کشور از جمله استان البرز است.