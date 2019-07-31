به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سبزواری امروز چهارشنبه در افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم دستگاه قضایی لرستان با اشاره به اینکه هفتمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم که در بین دستگاه های قضایی کشور برگزار می شود آغاز شده است، اظهار داشت: امروز مرحله استانی این مسابقات در لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت کنندگان در این مسابقات ۴۲ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: این قبیل مسابقات شامل حال قضات، کارکنان و خانواده های آن ها می شود.

معاون فرهنگی دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه این مسابقات در چهار رشته قرائت، اذان، حفظ و ترتیل امروز برگزار می شود، افزود: مسابقات مفاهیم و تفسیر موضوعی نیز در پایان مرداد ماه برگزار می شود.

حجت الاسلام سبزواری یادآور شد: در این ۶ رشته ۲۴۷ نفر شرکت کرده اند که نفرات برتر به مرحله منطقه ای می روند.