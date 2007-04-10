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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۴۲

اعتراف وزیر دفاع انگلیس به شکست سناریوی ضد ایرانی:

به نتیجه دلخواهمان نرسیدیم / باید درسهایی از این حادثه بگیریم

به نتیجه دلخواهمان نرسیدیم / باید درسهایی از این حادثه بگیریم

وزیر دفاع انگلیس با اعلام ممنوعیت گفتگوی پانزده نظامی آزاد شده این کشور( که سوم فروردین آبهای سرزمینی ایران را نقض کرده بودند) با رسانه ها، به شکست سناریوی ضد ایرانی دولت این کشور در استفاده تبیلغاتی از این نظامیان اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه وزارت دفاع انگلیس به علت اجازه ای که به این نظامیان برای فروش خاطرات دو هفته بازداشت خود در ایران به رسانه ها داده بود، مورد انتقاد قرار گرفت؛" دس براون" وزیر دفاع این کشور با اعلام خبر ممنوعیت این اقدام گفت : نیروی دریایی رویال انگلیس در تصمیم خود برای اجازه به این افراد به نتیجه رضایتبخشی نرسیده است.

وی گفت : تا زمانی که مقامهای کشور(انگلیس) دستورالعمل و رهنمون روشنی برای آینده نداشته باشند؛ به هیچ یک از این افراد اجازه داده نخواهد شد تا تجربیات خود را در ازای دریافت پول در اختیار رسانه ها قرار دهند.

براون تصریح کرد:" همه ما که طی روزهای گذشته در این مسئله درگیر بوده ایم؛می دانیم که به نتیجه رضایت بخشی نرسیده ایم؛ ما باید از این مسئله درسهایی را بیاموزیم."

پانزده نظامی انگلیسی که سوم فروردین به طور غیرقانونی وارد آبهای منطقه ای ایران شده بودند؛ پس از آزادی و بازگشت به کشورشان، تحت فشارهای دولت بلر نه تنها اعترافات خود درتهران مبنی بر نقض حاکمیت ایران را پس گرفتند که اتهامات بی اساسی را نیز مطرح کردند. در این زمینه وزارت دفاع انگلیس به منظور استفاده تبلیغاتی از این افراد، اجازه داستان پردازی در قبال دریافت پول و گفتگو با رسانه ها را به این نظامیان داد. 

احزاب و گروههای مخالف "دس بران" وزیر دفاع انگلیس و برخی از افسران بازنشسته بلند پایه ارتش این کشور از این تحرکات به شدت انتقاد کرده اند.

کد مطلب 468128

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