شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بزنگاه های مهم نقش حیاتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام راحل که با همراهی کارکنان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، ائمه جمعه و مسئولان این نهاد مقدس در شهرستان های استان تهران و نمایندگان دستگاه‌های همراه و همدل در برگزاری مراسم انقلاب و به مناسبت سالگرد تاسیس نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: این نهاد یعنی نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یک نهاد فراسازمانی است که عملکرد آن رضایت رهبری را به همراه داشته است.

لطفی با اشاره به اینکه تاکید امام و رهبری بر هماهنگی دستگاه ها در تبلیغات و برگزاری مراسم های ملی و مذهبی گفت: هر چه قدر مراسم هایی که در جهت رشد و اعتلای مذهب و تبلیغات اسلامی باشکوه تر و با هماهنگی بیشتر برگزار شود تاثیر پذیری آن بیشتر خواهد بود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: نهاد شورا در سال ۵۹ با نظر امام تشکیل شده و امروز با ریاست عمار انقلاب و با عضویت و همکاری نهادها و دستگاه های متولی برگزاری مراسم انقلاب است که به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی توانسته در بزنگاه ها نقش حیاتی ایفا کنند.

لطفی گفت: در برخی راهپیمایی ها از بعضی جایگاه ها تحت فشار بودیم که راهپیمایی برگزار نشود، ولی نقش بی بدیل عمار انقلاب توانست این حماسه های بزرگ را رقم بزند.

بر اساس این گزارش ۱۲ مرداد سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) است و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهن‌ترین نهاد انقلابی است که وظیفه تقویت، تحکیم ارزش‌ها، ارکان اسلامی و تحقق آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی را برعهده دارد.