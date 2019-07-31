به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی صبح چهارشنبه در نشست هیئت امنای مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان البرز که در محل باغ موزه دفاع مقدس و با حضور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: یکی از سیاست های اصلی نظام، حفاظت و تعمیم فرهنگ ایثار و شهادت است که مردم و نظام را بیمه می کند.

وی با بیان اینکه البرز پنج هزار و ۲۰۰ شهید تقدیم جمهوری اسلامی ایران کرده است، افزود: در استان نوپای البرز مسئولان به گفتمانی مشترک برای پیشبرد اهداف استان رسیده اند.

استاندار البرز به همراهی نمایندگان مردم البرز در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد این امکان اشاره کرد و گفت: مرکز فرهنگی دفاع مقدس البرز در بهترین نقطه این استان جانمایی و در حال احداث است.

شهبازی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک وظیفه و مسئولیت ملی است، افزود: امید است تا پایان سال توفیق بهره برداری از فازهای اولیه این مطالبه مردمی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به رغم محدودیت های اعتباری در کشور این باغ موزه در البرز با روند خوبی در حال اجرا است، اضافه کرد: سعی داریم از ظرفیت های مردمی نیز برای توسعه این امکان مقدس بهره برداری کنیم.