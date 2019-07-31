موضوع بخش ویژه جشنواره فیلم مستقل «خورشید» مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هفتمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید» با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و شرکت بازآفرینی شهری در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، بخش ویژه «باز آفرینی شهری» را در دستور کار خود قرار داده است.

این بخش در راستای اقدام اطلاع رسانی طرح ملی مسکن با هدف توجه شهروندان، دولتمردان، هنرمندان و ساکنان محلات به مفهوم بازآفرینی شهری در بافت های تاریخی و محلات مورد نظر در بحث بازآفرینی با نگاهی ملی و رویکرد تبدیل به یک الگو در تعامل با جشنواره فیلم مستقل «خورشید» تعریف شده است.

بازآفرینی شهری شامل توجه به امکانات و خدمات محله ای، ارتقای زیرساخت های شهری و محلات، بهسازی فضاهای عمومی، ترغیب مردم و مدیران به بازنگری امکانات و زیرساخت های مورد نیاز مردم و شامل اهمیت بخشی به ساختار عمرانی محلات، معرفی ظرفیت های ویژه شهری و محله ای، خط آسمان و ... است.

در این بخش همچنین ۲ کارگاه آموزشی پرفورمنس آرت همراه با حمایت از آثار برگزیدگان و کارگاهی آموزشی برای هنرمندان با موضوع بازآفرینی شهری برگزار می شود.

هفتمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید» به دبیری مهدی یارمحمدی مهر ماه امسال در تهران برگزار می شود.