برای هر 107 نفر یک متر فضای کتابخوانی داریم / سی درصد کتابخانه های فارس فرسوده است

صغری بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص وضعیت فعلی کتابخانه های عمومی استان فارس گفت: در حال حاضر 121 کتابخانه عمومی در این استان به فعالیت مشغول هستند که از سال 81 همین تعداد باقی مانده است. تنها 66 واحد آن ملکی است و بقیه یا به صورت استیجاری اند و یا از طریق ارگان های دیگر به نهاد واگذار شده اند .

وی درباره شاخص بهره وری شهروندان استان از فضای کتابخانه ای و تعداد کتاب نیز افزود : طبق آمار فوق اگر بسیار خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم و فقط فضاهای شهری را در نظر بگیریم، در حال حاضر چهار میلیون جلد کتاب کم داریم .

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان فارس همچنین با اشاره به افزایش تعداد مراجعین به این کتابخانه ها در سال های اخیر گفت : از این نظر نسبت به پنج سال قبل حدود ده برابر رشد داشته ایم که البته این مورد خیلی هم خوشحال کننده نیست ؛ چرا که بیش از 50 درصد اعضای کتابخانه ها را دانش آموزانی تشکیل می دهند که برای خواندن دروس کنکوری شان به آنجا می آیند. در واقع بسیاری از کتابخانه های ما به قرائت خانه تبدیل شده اند .

بابایی همچنین بناهای 30 درصد از کتابخانه های عمومی فارس را فرسوده خواند و ادامه داد : برای مرمت این کتابخانه ها اولویت بندی کرده ایم و قرار است که امسال اعتبارات ویژه ای برای این کار اختصاص یابد. قرار است برای شروع این عملیات 200 میلیون تومان از مازاد اعتبارات اداره کل ارشاد استان در سال 85 برای تکمیل پروژه نیمه تمام کتابخانه عمومی رئیسی اختصاص یابد تا در تیرماه امسال هزینه شود .

وی همچنین در خصوص وضعیت کتابداران کتابخانه های عمومی استان فارس گفت : در حال حاضر 223 کتابدار که 27 درصد آنها دارای تحصیلات مرتبط اند شاغل به خدمت هستند . خوشبختانه مطالبات کتابداران پرداخت شده است .

این مدیر درباره وضعیت بدهی نیم درصدی 70 شهرداری فارس به کتابخانه های عمومی این استان نیز گفت : طلب ما از شهرداری ها در سال 84 چیزی بالغ بر یک میلیارد تومان بود که توانستیم تنها 55 میلیون تومان آن را دریافت کنیم . شهرداری ها پسال گذشته نیز 64 میلیون تومان به ما دادند اما با این وجود رقم نیم درصد خود را اعلام نکردند و میزان این بدهی در سال گذشته برای ما نامشخص بود. در مورد شهرداری شیراز نیز باید بگویم که از بدهی 700 میلیون تومانی اش، تنها 15 میلیون آن وصول شده است .