مبارزه با زمینخواری اولویت دفتر فنی استانداری مازندران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل نقل و ترافیک با اشاره به اینکه مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی از اولویت های مهم دفتر فنی استانداری باید باشد، خاطرنشان کرد: اولویت در تغییر کاربری در بخش گردشگری است و با توجه به حساسیت ها و شرح وظایفی اداره کل دفتر فنی و نقش تاثیرگذاری که مدیرکل دفتر فنی در کارگروه های مختلف دارد و همچنین مواجه شدن با بحران سیل موجب درنگ بیشتر برای انتخاب گزینه این اداره کل شد.

وی افزود: اداره کل دفتر فنی با توجه به بحث تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرقانونی که در مجموع موجب زمین خواری می شود نقش مهمی در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در این بخش دارد لذا انتظار داریم با انتصاب مدیرکل جدید دفتر فنی که از مدیران و شهرداران باسابقه در استان است با تعامل مناسبی که با اداره کل دفتر شهری و شوراها ایجاد می کنند نسبت به جلوگیری از تخلفات غیرقانونی در حوزه هایی همچون تغییر کاربری و ساخت ساز و ماده ۱۰۰ گام بردارند تا بیش از این‌ شاهد مشکلات و چالش های موجود در این بخش نباشیم.

احمد توکلی، سرپرست جدید دفتر فنی استانداری مازندران با اشاره به اینکه تلاش می کنیم با هم افزایی، همگرایی و تعامل مناسب در حوزه دفتر فنی اقدامات خوبی را در این حوزه رقم بزنیم، خاطرنشان کرد: جدیت در کار و برنامه ریزی راهبردی و تدوین سیاست های پیشگیرانه در حوزه های مختلف فنی و عمرانی و حمل نقل ترافیک‌ از برنامه های مهم این دفتر در راستای حل مشکلات و معضلات این بخش است.