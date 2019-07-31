به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری امروز چهارشنبه در افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم دستگاه قضایی لرستان با اشاره به اینکه امسال استقبال افراد برای حضور در مسابقات قرآن بیشتر بوده است، اظهار داشت: این برنامه های فرهنگی که در دستور کار قوه است هدفمند دارد تعقیب می شود. هدف این است بتوانیم معنویتی که قرآن و تعالیم دینی و احدایث و مفاهیم بلند قرآنی دارند را تزریق کنیم به کارکنان خدوم قوه قضاییه تا انگیزه کار، خدمت و ابتکار در عمل را افزایش دهیم و بهره وری مجموعه را بالا ببریم.

کسی که اعتقاد دینی مستحکم دارد باید در خدمت کردن به مردم پیش قدم باشد

وی با بیان اینکه کسی که اعتقاد دینی مستحکم دارد و ایمان به تعالیم قرآنی دارد باید در خدمت کردن به مردم پیش قدم باشد، تصریح کرد: در هر جامعه ای اگر دیدید قرآن خوانده می شود و جلسات قرآنی و نماز هست اما خدمت رسانی به مردم ضعیف است بدانید از اهداف دینی خودمان منحرف شده ایم.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه کسی که با قرآن سر و کار دارد، انگیزه مضاعفی باید برای خدمت به مردم داشته باشد، افزود: در مقابل سخن حق هر موجودی خضوع و خشوع دارد، انسانی که در مقابل کلمه حق تسلیم نیست ایمان به قرآن ندارد، انسانی که در مقابل حکم حق تسلیم نیست ایمان ضعیفی دارد.

بعضی اشخاص در نماز جماعت و جمعه هستند اما در مقابل حق تسلیم نیستند

بدری با اشاره به اینکه بعضی اشخاص در نماز جماعت و جمعه هستند اما در مقابل حق تسلیم نیستند، حکمی علیه آن ها صادر می شود و قبول ندارند و تسلیم نمی شوند، گفت: کسی که اعتقاد به حساب و کتاب دارد، در حساب و کتاب دنیایی دقت می کند، آنقدر دقت می کند و مراقب است که حقی ضایع نشود.

وی با بیان اینکه در جامعه اگر آمار جرم و ناهنجاری در حال افزایش است دلیلش همین است که به مفاهیم قرآن توجه نکرده ایم، تصریح کرد: می شود کسی برای نماز صبح یا شب بلند شود اما در خدمت رسانی و وظیفه دولتی دیر بر سرکار حاضر شود!؟ کارمندی که نامنظم است و خدمت به مردم را جدی نمی گیرد یا ضعف در عملکرد دارد ولو اینکه نماز بخواند و با قرآن سر و کار داشته باشد، مورد قبول نیست.

از کودکی تعالیم قرآنی را در قالب داستان و آموزش عملی به فرزندان خود تفهیم کنیم

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه قرآن لقلقه زبان نیست که فکر کنیم با خواندن آن به بهشت می رویم، هستند کسانی که قرآن تلاوت می کنند و قرآن آن ها را لعنت می کند چون در تعاملات، مسائل معاملات، قضاوت و رفتار و ... به حق عمل نمی کنند، زیاده خواه هستند، افزود: یکی از مسائلی که جای کار دارد این است که از کودکی تعالیم قرآنی را در قالب داستان و آموزش عملی به فرزندان خود تفهیم کنیم. اگر از کودکی تعلیم دادیم و تزریق کردیم در دوره بزرگسالی هم به این تعملیمات اهمیت می دهد.

بدری با اشاره به اینکه انتظار دارم در مجموعه دستگاه قضایی همیشه این تعالیم دینی را در ذهن خود مرور کنیم، اظهار داشت: کسی که برای گرفتن یک پست این همه بداخلاقی مرتکب می شود و در سمتی که داده می شود خیانت می کند و اموال عمومی را حفظ نمی کند و سوء استفاده مالی دارد ممکن است از نظر ظاهر هم آدم متدینی باشد اما بدانید این رفتار یک درجه از نفاق است. این افراد چیزی که اعتقاد ندارند را وانمود می کنند اعتقاد دارند. برای گرفتن پست وانمود می کنند و چهره خوبی نشان می دهند برای اینکه یک پست و سمت بگیری و بعد شروع کنند به حیف و میل اموال و فساد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در مورد پرونده های اخیر تخلفات جای تاسف دارد، برخی از فرصت ها استفاده می کنند برای منافع شخصی به غیر حق و از راه باطل و فساد وارد کار می شوند، پتصریح کرد: در جامعه ای که یک کسی با استفاده ابزاری از دین به قدرت برسد و تبلیغ دین هم کند اما در عمل دچار لغزش و فساد شده است، ضررش به مراتب بیشتر است، مردم اینها را اعتماد کردند، امانت داری باید شود، این اقدامات باعث سلب اعتماد مردم شده و از طرف دیگر به اعتقاد مردم به دین داران ضربه می زند.