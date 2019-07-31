فصلنامه «اخلاق» به پله ۳۲ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و دومین شماره فصلنامه علمی ترویجی «اخلاق» به صاحبامتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مدیرمسئولی محمد قطبی جشوقانی منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است:
«مسائل اخلاقی همسران خانوادههای مذهبی در روابط متقابل فامیلی»،
«اهمیت راهبردی دیدگاه کانت برای اخلاق زیست محیطی»،
«الگوهای اخلاقی بازگشت به خانواده در جهان معاصر با تاکید بر نظریه شهید مطهری»،
«ناروایی همجنسگرایی در نظریه اسلامی قانون طبیعی؛نقد مقاله درباره اقلیتهای جنسی»،
«اصول پرورش فضائل اخلاقی در فرزندان برمبنای سیره تربیتی حضرت زهرا»
و «اثرات مصرفگرایی بر هویت اخلاقی فردی با تکیه بر سبک زندگی ایرانیان».
برای مطالعه چکیده مقالات به پایگاه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مراجعه کنید.
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