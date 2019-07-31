کلنگ شهرک چندمنظوره آبشار در کاشان به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرتضایی پیش از ظهر چهارشنبه در سالن غیاث الدین جمشید دانشگاه آزاد کاشان ضمن اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های ویژه در این شهرستان اظهار داشت: سیاست دولت در سرمایه گذاری شرکت های خصوصی است و بر همین اساس شهرستان کاشان از درگاه فرمانداری پذیرای سرمایه گذاران از سراسر کشور است و نمونه ای از این سرمایه گذاری آغاز ساخت شهرک آبشار با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان در این شهرستان است.

وی ضمن اشاره به همکاری بخش های مختلف شهری برای ساخت شهرک آبشار افزود: شهرداری کاشان، فرمانداری، شورای شهر و سایر دستگاه های مربوطه در آغاز عملیات اجرایی مجموعه مسکونی، تجاری، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی آبشار کاشان مشارکت دارند و امید است در آینده ای نزدیک فاز نخست این پروژه به بهره برداری برسد.

فرماندار کاشان با بیان اینکه شروع این پروژه از سال ۸۸ کلید خورد، ابراز داشت: این پروژه با ساخت یک هزار واحد مسکونی آغاز شد و در ساخت واحدهای این شهرک سعی شده است تا بهترین واحدهای ساختمانی در آن ساخته شود و علاوه بر ساخت این واحدهای مسکونی مجموعه های مختلف فرهنگی، خدماتی، ورزشی و غیره نیز در شهرک آبشار در نظر گرفته شده است.

وی ضمن اشاره به جذب سرمایه گذاران مطرح کشوری برای ساخت این شهرک گفت: شهرک آبشار کاشان می تواند الگویی برای ساخت و ساز شهری در شهرستان کاشان قرار بگیرد چراکه سعی شده است تا بهترین سرمایه گذاران و بهترین نقشه برای ساخت و بهره برداری از آن انتخاب شود.