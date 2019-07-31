موضوع حجاب به ترویج فرهنگ تذکردهی و تذکرپذیری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین قسمت از سری جدید برنامه‌های بدون توقف، هشتم مردادماه از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت، سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی، پایه‌گذار طرح بینش مطهر در این برنامه به ذکر راه‌حل‌هایی برای فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه حجاب پرداخت و گفت: صدا وسیما باید به صورت مطالبه‌گری وارد شود و به مردم آگاهی دهد تا دوباره در زمان انتخابات عده‌ای با موضوع حجاب مردم را بازی ندهند.

وی در ادامه یادآور شد: مسئله حجاب قابل حل است فقط یک اراده ملی می‌خواهد قانونش هم هست، ما یک فرهنگ تذکردهی و تذکرپذیری در این مملکت لازم داریم و این کار نهادهای فرهنگی است اگر پشتوانه این‌ها ضمانت‌های اجرایی هم شد که چه بهتر، نهادهای قدرت باید به عنوان پشتوانه مردم ظاهر شوند، من کاملا مخالفم که نیروی انتظامی مستقیم درگیر شود، با این گشت ارشاد در یک قسمت‌هایی من هم مخالفم.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اما مثلا اگر به مغازه‌دار گفتید اگر حجاب در مغازه‌تان رعایت نشود جریمه می‌شوید خوب خود صاحب مغازه به فروشنده تذکر می‌دهد که حجابت را درست کن برای ما دردسر درست نکن، حالا اگر دردسر درست شد نیروی انتظامی بیاید پشت سر مردم. اگر در یک مجتمعی حیا و عفاف رعایت نشد خوب آن مجتمع باید جریمه شود خوب اگر این طور شد افراد مجتمع سعی می‌کنند جلسه بگذارند مشکل را حل کنند، من معتقدم اگر بی‌حیایی پوششی اتفاق افتاد یک بی‌غیرتی هم از جانب یک مردی اتفاق افتاده پس برای بی‌حجابی باید آن خانه جریمه شود نه آن خانم.

رئیس گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) همچنین گفت: اگر جریمه این عدم رعایت عفاف و حجاب، عدم بهداشت روانی عفاف و حجاب را از افراد بگیریم چقدر پول از این جریمه‌ها به دست می‌آید همه را می‌توان خرج کار فرهنگی کرد، حالا فیلم و سریال بسازند. همه در این قانون آمده، کسی که دارد به جامعه خراشی وارد می‌کند خودش باید پولش را بدهد تا ترمیم خراش اتفاق بیفتد.

هاشمی با اشاره به اینکه در قانون همه موارد تعریف شده، اظهار کرد: قانونش هست اراده و مجری‌اش نیست، این خانمی که خودش را درست می‌کند تا ماشین‌ها سوارش کنند اگر ماشینی که سوارش کرد 200 هزار تومان جریمه شد دیگر کسی سوارش نمی‌کند، از راهکارهای دیگر در بحث فرهنگ‌سازی حجاب می‌توان به فضای مجازی اشاره کرد، فضای مجازی تشکیلات کمی نیست 26 گروه درست شود مثل گروه وزارت ارشاد، گروه وزارت کشور و دیگر نهادها، کمپ درست شود.

وی با بیان اینکه مردم با تشکیل گروه باید مطالبه‌گر باشند تصریح کرد: در مساجد ما پیشنماز باید شورای امر به معروف و نهی از منکر محلی درست کند این که نمی‌شود یک سرباز از 110 برود امر به معروف انتظامی کند، خوب اینکه اصلا آموزش ندیده، آن محله روحانی دارد، معلم دارد، افراد در محلات خودشان احساس مسؤلیت می‌کنند. حتی به نظرم در شورای شهر معنا ندارد یک دفعه 15 نفر از این جناح یا آن جناح رأی می‌آورند باید افراد از داخل خود محلات برای شورای شهر انتخاب شوند تا بتوان از آنها برای اجرای قانون مطالبه کرد.

رئیس مرکز مطالعات تربیت اسلامی دانشگاه علمی، کاربردی در ادامه عنوان کرد: به نظر می‌رسد سازوکارهایی باید تهیه کنیم تا آن مطالبه‌گری عمومی را داشته باشیم، ما به عنوان شهروند حق داریم که از مسؤل مطالبه کنیم که قانون باید اجرا شود، راه‌حل‌های زیادی هست که مثلا ستاد احیای امر به معروف می‌تواند به کمک مردم اجرا کند، مردم هم منتظر هیچ کس نباید باشند، الان خودشان در فضای مجازی گروه تشکیل دهند، این تیم و رابطه و تشکیلات می‌خواهد ولی شدنی است. مردم فقط امر به معروف را در این نبینند که در دانشگاه به آن خانم بگویند حجابت را درست کن، تذکر لسانی واجب است اما امر به معروف بالاتر از این حرف‌هاست.

این فعال حوزه تعلیم و تربیت همچنین یادآور شد: اگر پذیرفتید در هر کشوری قانون باید اجرا شود ولو مشکلات زیادی در مملکت وجود داشته باشد و اگر قانون اجرا نشود خود مشکلات را هم دامن می‌زند، اگر پذیرفتید که اگر در اجرای قانون شما دلیل قانونگزار را هم نمی‌دانستید قانون باید اجرا شود و اگر قانون را قبول ندارید به این معتقدید که نبود قانون عدم اجرای قانون یعنی فروریختن اجتماع، به هم خوردن روابط اجتماعی مردم، ایجاد التهاب، دوگانگی و بروز مشکلات دیگر فرقی نمی‌کند که بگوئید این قانون منشأش الهی است یا خیر.

هاشمی در پایان با ذکر این مطلب که برای رشد فرهنگی باید مطالعه‌مان را بالا ببریم، گفت: بدون مطالعه و فرهنگ‌سازی هر کسی می‌تواند روی اعتقادات ما سوار شود، اعتقادات ما مثل ظرفی است که اگر پر نباشد دیگران آن را پر می‌کنند و از مهمترین مسائلی هم که ما در این سال‌ها داشتیم این بود که تحت عنوان کار ریشه‌ای و اصولی همه برنامه‌ها متوقف شد، اما مردم ما دیگر نباید بازی بخورند، کار فرهنگی حتما باید زمان‌دار بوده و برنامه داشته باشد و گرنه مردم بدانند معطل ماندند.