رئیس بانک مرکزی در مورد حذف ۴ صفر از پول ملی توضیح می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات امروز هیئت دولت اظهار داشت: هیات دولت امروز در مصوبه ای با حذف چهارصفر از پول ملی کشور موافقت کرد.
وی گفت: اطلاعات دقیقتر قرار است از سوی رئیس کل بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.
سخنگوی دولت گفت: بنا شده است که چهار صفر از پول حذف و تومان واحد پولی ما شود که هم افزایش کارایی پول ملی را خواهد داشت و هم هماهنگی بیشتری با عرف جاری جامعه دارد.
وی گفت: در حال حاضر وقتی میگوییم یک تومان، این مبلغ معنی خاص خودش را در جامعه دارد و از ریال خیلی استفاده نمیشود. حیثیت ظاهری پول ملی در مقابل سایر ارزهای بینالمللی مراعات شده و در نظر گرفته میشود و مسکوکات از نو به چرخه میآید که الان از چرخه خارج شده و استهلاک کاغذی هم کمتر میشود.
ربیعی بیان کرد: مهمترین مساله این است که این اقدام نه به تورم و نه به قدرت خرید مرتبط است؛ چراکه همه این موارد محاسبه شده و هیچ ارتباطی به تورم و قدرت خرید و رشد ندارد و صرفا دلایلش همین دلایلی بود که عنوان شد.
سخنگوی دولت در خصوص زمان اجرایی شدن این مصوبه گفت: این لایحهای است که باید به مجلس برود و در روال قرار بگیرد البته ما سعی میکنیم این لایحه را با دو فوریت به مجلس ارسال کنیم تا بحثهای کارشناسی آن در مجلس انجام شود.
ربیعی خاطرنشان کرد: فکر میکنم همکاران ما در دولت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حتما باید توضیحات بیشتری را بدهند و این کلیات بحثی بود که تصویب شد. در جلسه آینده نیز بیشتر روی جزئیات بحث خواهد شد و در کش و قوس کار در مجلس نیز بیشتر جزئیات آن مشخص خواهد شد.
وی در خصوص سایر مصوبات هیات دولت، گفت: یک بحث دیگر، اشکالی در موضوع افزایش حقوق پیش آمده بود و یک بند که مربوط به بازنشستگان هیات علمی بود. امروز در دولت در این خصوص بحث شد و ما براساس روال قبلی عمل میکنیم و اعضای هیئت علمی که در آستانه بازنشستگی هستند نگران نباشند و دولت کماکان به آن سیاقی که اصل قانون گفته پایبند است و یک تفاهمی هم در این زمینه با ریاست مجلس شورای اسلامی انجام شد.
سخنگوی دولت افزود: نمی شود یک نفر پارسال یک طور بازنشسته شود و امسال فردی به شکل دیگری بازنشسته شود، این مساله نباید با آییننامه سالانه بودجه دستخوش تغییرات شود.
وی در خصوص ارسال لایحه جامع مالیاتی به مجلس گفت: اجازه دهید در این رابطه اطلاعات بیشتری کسب کنم تا در اختیار شما قرار دهم.
ربیعی در پاسخ به این سوال که آیا پایین آمدن سن مدیران ارشد شامل کابینه هم میشود یا خیر گفت: من باید در خصوص این بخشنامه مفصل توضیح دهم. روال این بوده افرادی که قبلا تا ۴۵ سال نتوانستند مدیریت بگیرند به کارگروههای ارزیابی که در دل هر وزارتخانه وجود دارد، بروند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر آن کارگروه میگفت اینها میتوانند سمت مدیریت را کسب کنند این فرد میتوانست در مسیر شغلی قرار بگیرد و همینطور برای سایر سطوح نیز با سنهای مختلف بود. حال شورای عالی اداری این مقدار را افزایش داده یعنی برای مدیریت، ۴۵ سال را به ۴۷ سال افزایش داده و همینطور برای مدیریتهای بالاتر این سن را افزایش داده و این بخشنامه تفسیر برعکس شده که به افرادی که سالها کار کردند بگوییم شما دیگر نمیتوانی مدیر شوی که این مساله انگیزههای شغلی را کامل از بین میبرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که تا ۴۷ سال نتوانستهاند پست مدیریتی بگیرند، کانون ارزیابی باید تصمیم بگیرد که آیا این فرد میتواند در این منصب شغلی قرار بگیرد یا خیر وگرنه از سنین دیگر استفاده میشود. من تفسیر این را واضح بیان خواهم کرد. برداشت اولیه درست نبود و این توضیح را منتشر خواهیم کرد.
نظر شما