۲ بیمارستان در شهرستان پردیس در آینده ای نزدیک افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدعلی وکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای مسکن مهر شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر شد و طی سخنانی بیان کرد: شهرستان پردیس با جمعیت رو به پیشرفت که دارد ، دیگر شهرستان نیست بلکه باید به این دیار کلانشهر گفته شود.

وی ادامه داد: این کلانشهر ظرفیت این مسئله را دارد که قطب درمانی حوادث بین راهی که مسیر پرتردد تهران به مناطق شمالی است را برعهده بگیرد ، این شهرستان می تواند با ایجاد یک بیمارستان در این مسیر به منطقه قطب درمانی تبدیل بشود.

دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۲ بیمارستان در این شهرستان در حال ساخت است که امیدواریم با کمک خیرین و مسئولان سریع ساخته بشود تا مشکلات درمانی این دیار کاهش پیدا کند ، البته بیمارستان شفاء این منطقه به دلایلی خدمات آن متوقف شده است که امیدواریم هر چه زودتر این بیمارستان شروع به کار مجدد کند.

وکیلی خاطر نشان کرد: شرکت عمران باید در ایجاد زیر ساخت های مناسب فضای سبز ، سیل بندی هایی که باید در این مناطق پیش بینی صورت بگیرد که تا حدودی هم انجام شده است ، تسریع کنند.

وی افزود: شهرستان پردیس از لحاظ توپوگرافی در ایران تقریبا جزو مناطق بی نظیر است و با سرانجام رساندن این فازها یک به یک ارزش پردیس دوچندان می شود ، مردم استان تهران برای اینکه بیایند در یک نقطه تنفسی تهران نیازی فقط به لواسان ندارند ، بلکه آنها باید شهرستان پردیس را هم در لواسان قرار بدهند و از آن استفاده کنند.