مرحوم «آهی» زبان فارسی را به تعالی رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محدثی درباره ویژگی‌های شخصیتی این شاعر گفت: حسین آهی انسانی بزرگ ادیب و عالم بود که در حافظه کهنسالان، میان سالان و جوانان شاعر و متخصصی ثبت شده است، من خودم از جوانی نام ایشان را با طنین و شکوهی بسیار شنیده ام.

وی ادامه داد: اولین فعالیت شعری بسیاری از شاعران با دانش و تجربیات این مرد بزرگ رقم خورد. به جد حسین آهی یکی از وزنه‌های شعر فارسی است که زبان فارسی را به جایگاه ارزنده‌ای رساند.

محدثی اضافه کرد: او شاعری مطرح، ادیب، چند بعدی و متخصص در شاخه‌های مختلف ادبیات فارسی بود به طوری که می‌توان او را در مجموعه تحلیل صرف و زیرشاخه‌های شعری یکی از بزرگان فارسی زبان دانست.

این شاعر تاکید کرد: هرچه درباره ویژگی‌های علمی او بگوییم کم است اما باید به شخصیت او نیز اشاره کرد، او انسانی قلندر، پاک دست شریف و به ذات انسانی بزرگ بود که در زندگی‌اش با دستگیری از مستمندان و ضعیفان کمک به نیازمندان فصلی باشکوه را در این دنیا رقم زد.

آیین وداع با استاد مرحوم حسین آهی، شاعر و پژوهشگر پیشکسوت کشور با حضور خانواده و خویشاوندان آن مرحوم و اهالی ادبیات و شعر، ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۰ مردادماه از محل مسجد بلال صدا و سیما برگزار می‌شود.