دریافت مجوز دادستانی برای برخورد با مشترکین پرمصرف برق در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق یکی از راهکارهای موثر در مدیریت و اصلاح الگوی مصرف انرژی را جلب مشارکت مردم برشمرد.

وی بابیان اینکه این شرکت در حوزه مدیریت مصرف در بخش کشاورزی طرح‌هایی در نظر گرفته که کشاورزان همدانی همکاری خوبی در این زمینه داشته اند، گفت: ۲ هزار و ۱۹۱ کشاورز در طرح‌های کاهش پیک بار تابستان ۹۸ مشارکت کرده اند.

شهیدی با تاکید بر اینکه حداکثر دیماند کاهش یافته از ۱۵ خرداد ماه تا ابتدای تیر ماه سال جاری ۸۱ مگاوات بوده که شامل ۱۹۳ میلیون تومان پاداش تخصیص یافته به کشاورزان همکار در طرح‌ها می‌شود، گفت: ۳۰۳ مشترک صنعتی، ۸۹ اداره، ۷۸ مشترک تجاری، ۵ هزار و ۹۵۲ کشاورز، ۴۱ ایستگاه CNG و ۷۳ مولد خودتامین در طرح‌های تشویقی پاسخگویی بار امسال شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به توزیع ۱۹هزار و ۴۸۰ برگه بروشور بین مشترکین و برگزاری جلسات آموزشی- توجیهی برای بیش از ۵۰ مشترک صنعتی و بیش از ۱۲۵ کشاورز در استان همدان گفت: در راستای ارائه راهکارهای مدیریت مصرف و تلاش برای جلب مشارکت مشترکین از ۱۲۹ واحد صنعتی و ۳۵۵ واحدهای تجاری بازدید به عمل آمد و نکات آموزشی به آنها ارائه شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بابیان اینکه ۶۱ مورد از ادارات نیز در ساعات اداری و غیراداری به منظور بررسی وضعیت مصرف آنها و ممیزی و تعیین رده مصرف انرژی برای ترغیب به بهینه‌سازی مصرف انرژی و اعلام نتیجه به آنها مورد بازدید قرار گرفت به بازدید از مساجد و حسینیه‌ها و تعویض لامپ‌های پر مصرف و ارائه الگوهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی به خادمان مساجد اشاره کرد و گفت: لامپ‌های پرمصرف در بخش تجاری جمع‌آوری و با لامپ‌های کم مصرف و ال ای دی جایگزین شد.

شهیدی با بیان اینکه مجوز دادستانی در برخی از شهرستان‌های استان همدان برای برخورد با مشترکین پرمصرف در بخش سایر مصارف اخذ شده است، افزود: مکاتبه با ادارات در خصوص رعایت نکات صرفه‌جویانه در ساعات اوج بار روز و به کارگیری مولد نیز انجام شده است.