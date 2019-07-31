مردم روستاهای کردستان در فعالیت های توسعه ای مشارکت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم زارعی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهرستان سنندج که با محوریت حل مشکلات بخش کلاترزان در شهر شویشه برگزار شد، اظهار داشت: امروز کشور با توجه به تحریم و فشارهای موجود خارجی در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد و دولت نیز به همین دلیل اعتبارات قابل توجهی در راستای فعالیت های توسعه ای در دست ندارد.

وی افزود: اگر مردم پای کار نیایند و بخشی از مشکلات را به دوش نکشند بدون شک مشکلات بر جای خود خواهند ماند و نیاز است در این رابطه اعضای شوراها و دهیاران با مردم روستاها صحبت کنند.

فرماندار شهرستان سنندج ادامه داد: امروز وقتی دستگاه های دولتی برای ارائه خدماتی مانند گازرسانی و یا آبرسانی به روستایی نیاز به همماری و مشارکت مردم دارند، متاسفانه مردم در این کار کوتاهی کرده و حاضر نیستند بخشی از هزینه ها را خود تقبل کنند و انتظار دارند همه کارها توسط دولت انجام شود.

زارعی یادآور شد: در حال حاضر برخی از دهیاری های بزرگ هستند که بیش از یک میلیارد تومان در حساب آنها وجود دارد اما برای حل بخشی از مشکلات روستای خود حاضر نیستند آن را هزینه کنند و به نوعی یاری رسان دولت باشند.

وی بیان کرد: امروز فرصتی پیش آمده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صورتی که زیرساخت های راه روستایی و جدول کشی معابر روستا اگر انجام شود کار آسفالت آنها را انجام می دهد و انتظار می رود دهیاران از این فرصت استفاده کرده و با آماده کردن زیرساخت های لازم زمینه آسفالت راه های خود را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان سنندج در ادامه گفت: بخشی دیگر از مشکلات ما در روستاها به عدم آموزش مردم منطقه در خصوص مسائل مختلف مانند بهداشت باز می گردد که اگر آموزش های لازم به عمل آید می توان از بسیاری از مشکلات به جای درمان، پیشگیری کرد که به مراتب هزینه های کمتری را نیز برای دولت به دنبال دارد.

زارعی در پایان سخنان خود از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان سنندج که در این جلسه حضور داشتند قدردانی کرد و اظهار داشت: از مدیرانی که به هر نحوی از حضور در این جلسه امتناع کرده اند باید بازخواست شود و مورد انتقاد قرار گیرند تا بدانند هر کاری که داشته باشند نیز از انجام امورات مردم مهمتر نیست.