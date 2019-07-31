اختصاص۶۰۰ میلیون تومان اعتباربرای ایجاد زمین چمن در ۳ روستای سرخه

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد مویدی زاده ظهر چهارشنبه در نشست دهیاران و ائمه جماعات سرخه به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن بیان اینکه با توجه به اعتبارات تخصیصیافته طی سال جدید در تلاش برای گسترش ظرفیتها و امکانات در عرصههای مختلف برای رفاه حال هر چه بیشتر روستاییان هستیم، ابراز داشت: بر این اساس حدود ۶۰۰ میلیون تومان بودجه طی سال جاری برای ایجاد زمین چمن مصنوعی در روستای افتر، مومن آباد و لاسجرد اختصاص یافت.
وی ضمن بیان اینکه این اقدام برای استفاده، تقویت و بهره مندی روستاییان از شرایط ورزشی صورت گرفته است، افزود: برای گسترش امکانات تفریحی و آموزشی اقدامات زیادی در حال انجام است که البته همه اینها منوط به اختصاص بودجههایی که به فرمانداری سرخه تخصیص مییابد.
فرماندار سرخه بابیان اینکه اقدامات لازم برای حوزه فرهنگی و آموزشی در این دولت خصوصا برای نوجوانان و جوانان در روستاها صورت گرفته است، ابراز داشت: تشکیل دورههای آموزشی در حوزههای فنی و حرفهای و ایجاد خانه ورزش ظرفیتهای ورزشی و تفریحی بسیاری برای جوانان فراهم کرده است.
مویدی زاده ضمن تقدیر از امامان جماعت و مساجد روستاها در خصوص اقدامات انجامگرفته توسط روحانیت با توجه به مشکلات و کمبود امکانات که برای اجرای امور فرهنگی درگیر هستند، تصریح کرد: فعالیتهای خوب روحانیت در عرصههای فرهنگی و مذهبی در ترویج نشاط اجتماعی موثر خواهد بود.
وی افزود: طبق مکاتبات صورت گرفته با دهیاریها و شوراها خواستهشده که همکاری لازم را با روحانیت برای اجرای امور تبلیغی و ترویجی داشته باشند زیرا این امور جزء ضروریات جامعه امروز محسوب میشود.
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