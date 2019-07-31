۴۷بافت صنعتی استان تهران با ۲۲۵ هزار اشتغال منتظر مصوبه هیات دولت

صابر پرنیان در حاشیه بازدید محمدعلی وکیلی، دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه پردیس ۵ بافت صنعتی دارد، که ۷۵ هزار نفر در آن ها مشغول به کار هستند و دولت در نظر دارد، این واحدها در قالب ۹ هزار واحد صنفی و صنعتی سامان دهی شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران اضافه کرد: در استان تهران ۴۷ بافت صنعتی دارد، که ۲۲۵ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.

وی با بیان این که این واحدهای صنعتی مشکلات عدیده ای دارند، گفت: این واحدها ایجاد اشتغال کردند، اما مکان فعالیت آن ها مجوز فعالیت ندارد و در بروکراسی اداری هستند و توقعی از مسئولان ندارند، فقط نیاز به مجوز دارند.

پرنیان از طرح مشکلات بافت های صنعتی در هیات دولت خبر داد و افزود: پس از تصویب هیات دولت به این بافت ها پروانه شهرک های صنعتی غیردولتی اعطا می شود و با این پروانه واحدهای صنعتی می توانند، بدون دخالت شهرداری و دیگر دستگاه ها مانند یک واحد صنعتی شناسنامه دار ثبت برند کرده و از تسهیلات دولتی بهره مند شوند.