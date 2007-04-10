فعالیت غیر قانونی مینی بوس ها و اتوبوس های غیر استاندارد پایتخت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص چرایی تردد مینی بوس های آلوده کننده هوای تهران ، گفت: از مجموع 6 هزار دستگاه مینی بوس 10تا 15 ساله (که قبلا دارای کد نظارت شرکت اتوبوسرانی بوده اند) در حال حاضر تنها کمتر از 3 هزار دستگاه تحت پوشش این شرکت باقی مانده است.

مهندس محمد احمدی بافنده با اظهار تاسف تاکید کرد: صاحبان بخش دیگری از مینی بوس های یاد شده (غیر استاندارد فاقد کد نظارت) بر خلاف قانون و مانند مسافربرهای شخصی به شکل دربستی و... مسافران شرکت های مختلف و سطح شهر را جابجا می کنند.

این مقام مسئول ، مینی بوس های غیر استاندارد را بدون گازوئیل پاک و مخرب محیط زیست دانست و افزود: تعداد زیادی از این افراد نیز به منظور رفع مسئولیت های ناشی از تعویض موتور و رسیدن به شرایط استاندارد ، تردد کدهای نظارتی خود را پاک کرده اند. پلیس نیز برخوردی با این خودروها ندارد و همین امر موجب شده تا سودجویانی با خرید مینی بوس های فرسوده و ارزان قیمت به راحتی مشغول کار باشند.

وی ؛ قیمت ، نقاط تردد ، چکونگی تعمیر و نگهداری و مصرف سوخت این نوع خودروها را بدون نظارت عنوان کرد.

احمدی با اشاره به راحتی رفت و آمد مینی بوس های فرسوده این امر را دلیل مهم استقبال نکردن مینی بوسرانان از نوسازی این ناوگان در سال گذشته دانست.

از طرف دیگر مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: با جرات می توان اظهار داشت به تعداد اتوبوس های استاندارد پایتخت ، اتوبوس های از کار افتاده به صورت غیر مجاز در شهر تهران رفت و آمد دارند و این امر به نفع شهروندان نیست.

وی از ارسال نامه هایی برای پلیس راهور در برخورد با این تخلفات خبر داد و گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای نوسازی تمام اتوبوس ها و مینی بوس های فرسوده تلاش گسترده ای آغاز کرده و در برخورد با متخلفان یاد شده نیازمند همکاری ویژه پلیس است.