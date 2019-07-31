به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد شتاب گیاهان دارویی و بلوط به صورت سراسری و از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان برگزار می‌شود.

این رویداد استارت آپی آذرماه سال جاری و در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.

امروز چهارشنبه در نشست رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با سید محمد موحد پور معاون استاندار لرستان پیرامون چگونگی برگزاری این رویداد ملی در لرستان برنامه ریزی و هماهنگی های لازم صورت گرفت.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان در این رابطه با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت های استان در حوزه گیاهان دارویی و منابع غنی جنگل های بلوط، برگزاری نخستین رویداد استارتاپی این حوزه را در دستور کار قرار داده ایم، اظهار داشت: این رویداد استارتاپی به صورت کشوری و به میزبانی لرستان برگزار می شود تا نتایج این رویداد به رفع موانع توسعه صنایع حوزه گیاهان دارویی منجر شود.

سعید فرح بخش با بیان اینکه برنامه ریزی لازم برای برگزاری این رویداد انجام شده و با مسئولان استانداری لرستان در این حوزه مذاکره های لازم را انجام داده ایم، تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این رویداد رفع مشکلات حوزه صنایع گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهان دارویی از جمله اسانس و عرق گیری است.

وی با تاکید بر اینکه مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی از دیگر اهداف برگزاری این رویداد ملی است، افزود: همه دستگاه های اجرایی کشور، فعالان صنایع گیاهان دارویی و دانشگاهیان می توانند در این رویداد شرکت کنند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان خاطرنشان کرد: در حوزه درختان بلوط نیز برای نخستین بار در این رویداد ایده های افراد در راستای تامین غذا، شیرینی و نان بلوط دریافت می شود و برای اشتغالزایی در این بخش ایده پردازی خواهد شد.