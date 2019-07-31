ادامه حکایت سخنرانی های توسعه ای از سوی مسئولان/عملی در کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی شهرستان سنندج ظهر امروز در حالی با محوریت حل مشکلات بخش کلاترزان در شهر شویشه برگزار شد که در این جلسه هیچکدام از دهیاران و اعضای شوراهای شهر و روستا فرصتی پیدا نکردند تا از مشکلات و خواسته های مردم سخنی به زبان آورند و در عوض به تعداد انگشت دستان، مسئولان دولتی سخنرانی کرده و باز هم حکایت و حرف های توسعه ای را به زبان آوردند.

در ابتدای این جلسه تنها فردی که به بیان برخی از مشکلات بخش کلاترزان اشاره کرد، بخشدار منطقه بود که وی نیز با توجه به اینکه باز هم از مسئولان دولتی است آنگونه که باید این مشکلات را بیان نکرده و عملا خروجی این جلسه چند ساعته مشخص نبود.

کاش حداقل اعضای شورای شهر و روستای بخش کلاترزان را به این جلسه دعوت نمی کردند و یا اگر این کار را کردند، اجازه می دادند حداقل یک نفر از آنان به نمایندگی از همه مشکلات و دغدغه های واقعی مردم محروم این منطقه را بیان می کرد تا با رسانه ای شدن آنها مسئولان به خود آمده و در راستای رفع این کمبود و کاستی ها تلاشی از خود نشان می دادند.

آب شرب ۲۲ روستای بخش کلاترزان آلوده است

بخشدار کلاترزان در ابتدای این جلسه طی سخنانی به برخی از مشکلات روستاهای این بخش اشاره کرد و گفت: بخش کلاترزان دارای ۴۸ روستای دارای سکنه است که از این تعداد ۲۲ روستا فاقد پوشش آب شرب هستند و از آب های آلوده استفاده می کنند علیرغم اینکه بیشتر این روستاها نیز در سامانه پایاپ سد آزاد قرار دارند.

حامد راست خدیو اظهار داشت: همچنین از این تعداد روستا ۱۹ روستا فاقد گازرسانی بوده و ۲۸ روستا نیز فاقد امکانات جاده ای بوده و جاده دسترسی آنها خاکی است.

وی با بیان اینکه ۲۹ روستا نیز طرح هادی در آنها اجرا نشده است، افزود: ۲۳ روستا به شبکه های دیجیتال دسترسی نداشته و ۲۰ روستای این بخش نیز فاقد آنتن دهی موبایل هستند و در بسیاری از موارد حتی خطوط تلفن ثابت برخی روستاها به صورت روزانه قطع می شود.

بخشدار کلاترزان ادامه داد: طرح احداث دو هزار و ۲۰۰ هکتار باغات در این بخش نیز چند سال است که ارائه شده اما به دلیل نبود اعتبارات و عدم تخصیص اعتبارات این حوزه در این راستا نیز اقدامی صورت نگرفته است.

راست خدیو یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات بخش کلاترزان ساخت و سازهای غیر مجاز است که بر اساس قانون جلوگیری و ممانعت از این ساخت و سازها بر عهده دهیارها بوده که عملا در این زمینه نیز کاری صورت نمی گیرد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات عدم نظارت و بازرسی بر رستوران های بین راهی این بخش است که دیده شده گوشت های کهنه و فاسد و حتی اجناس تاریخ مصرف گذشته را به مسافران می دهند و نیاز است در این رابطه ورود کرده و برخورد جدی صورت گیرد چرا که سلامت و بهداشت جسم و جان مردم کار را به مخاطره می اندازد.

بخشدار کلاترزان گفت: مدتی پیش یکی از این رستوران ها به دلیل تخلفاتی که انجام داده بود پلمپ شد که با توجه به اینکه تحت حمایت یکی از مسئولان استانی بود بعد از یک هفته مجددا بازگشایی شد و در حال حاضر نیز با همان وضعیت قبلی به فعالیت خود ادامه می دهد.

آلودگی آّب شرب روستاهای کردستان به دلیل عدم همکاری مردم است

رئیس آب و فاضلاب روستایی شهرستان سنندج نیز در این جلسه اظهار داشت: بحث آلودگی آب برخی روستاها که عنوان شده به این شرکت ارتباطی ندارد و این کار به دلیل عدم همکاری مردم با کارشناسان ما اتفاق می افتد.

بهنام اسلامی افزود: در این بخش عملا تنها روستاهایی که جمعیت کمتری دارند تحت پوشش خدمات آبرسانی هستند و همین امر باعث شده شاخص بهره مندی مردم از آب شرب بهداشتی کمتر از ۴۰ درصد باشد.

وی ادامه داد: مردم این روستاها اعتقادی به کلرزدایی آب های مورد استفاده برای مصارف خانگی و شرب ندارند و همین مسئله باعث شده بحث آلودگی آب پیش آید.

شش پزشک جمعیت ۲۰ هزار نفری بخش کلاترزان را تحت پوشش دارند

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان سنندج نیز در این جلسه بیان کرد: در حال حاضر ۲۰ خانه بهداشت در روستاهای این شهرستان فعال است و شش پزشک جمعیت ۲۰ هزار نفری بخش کلاترزان را تحت پوشش خدمات پزشکی قرار داده اند.

جهانبخش یوسفی گفت: با توجه به اینکه زیرساخت های آب و فاضلاب بسیاری از روستاهای این بخش احداث نشده زمینه ظغیان بیماری های مختلف وجود دارد که در صورت شیوع می تواند خطرناک باشد.

وی با بیان اینکه امسال گزارش آلودگی آب شرب ۱۹ روستا ارائه شد، اظهار داشت: فرسودگی خطوط انتقال آب روستاهایی که دارای آب شرب بهداشنی نیز هستند باعث شده آب این روستاها نیز در معرض آلودگی قرار گیرند.