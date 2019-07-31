باند جدید فرودگاه رامسر بهره برداری می شود/ تعطیلی ۲ ماهه فرودگاه

سیاوش امیر مکری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه با مدیران استانی و شهرستانی در فرودگاه رامسر درباره طرح توسعه فرودگاه رامسر گفت: با پیگیری مسئولان و طبق توافقات انجام شده پروژه بهره داری باند جدید فرودگاه رامسر تا اواخر آذر عملیاتی و پس از بهره برداری، فرودگاه رامسر آمادگی پروازها تا تایپ ایرباس ۳۲۰ را دارد.

وی افزود: در راستای افزایش پروازهای فرودگاه رامسر با توجه به زیر ساخت های فرودگاهی که شامل بهره برداری و افتتاح باند جدید است امکان پروازهای جدید با تایپ بالا طبق توافق با شرکت های هواپیمایی برقرار خواهد شد.

وی تصریح کرد: با پیگیری ها و دستور وزیر راه و شهرسازی پروژه های فرودگاه های مازندران، فرودگاه های ساری و نوشهر با توسعه زیر ساختی و ترمینالی پروازها بدون هیچ خطری برقرار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلی که مطرح شده، فرودگاه های کشور به عنوان زیر ساخت های مهم در توسعه مناطق نقش مهمی دارند و در استان مازندران و رامسر با توجه به زیر ساخت های گردشگری فرودگاه نقش مهمی در توسعه گردشگری و جذب توریست دارد.

سیاوش امیر مکری با اشاره به اینکه در پروازها رعایت مسائل ایمنی و ضوابط با توجه به نیاز شهر به تعادل برسد گفت: با پیش بینی عملیاتی شدن باند جدید فرودگاه محدودیت ها اعمال شد و با تعیین طرح های جدید برای پرواز های فرودگاه محدودیت ها برطرف می شود

وی افزود: طبق توافقات سازمان هواپیمایی کشوری و حضور شهرداران منطقه با رعایت ضوابط جدید مشکل مردم رامسر و کتالم و ساداتشهر در ساخت و ساز برطرف می شود.

وی تصریح کرد: باند جدید فرودگاه رامسر در آذر ماه سال جاری آماده بهره برداری می شود و برای آماده سازی باند جدید دو ماه باند قدیم قابل بهره برداری نبوده و در تاریخ معین به مدت دو ماه فرودگاه رامسر تعطیل می شود.