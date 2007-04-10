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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

همراه با برپایی میزگرد تخصصی ترجمه؛

جشن هفده سالگی مترجم برگزار می شود

مجله بخارا در بیست و نهمین شب از سلسله شب های خود که به جشن آغاز هفدهمین سال انتشار مجله " مترجم " اختصاص دارد، میزگردی را نیز با حضور سه نسل از مترجمان کشور برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شماره مجله " مترجم " در بهار 1370 در مشهد انتشار یافت و تاکنون 44 شماره آن منتشر شده است.

این مجله که به سردبیری دکتر علی خزاعی فر استاد دانشگاه فردوسی منتشر می شود از بحث های انتزاعی درباره ترجمه پرهیز می کند و به آن دسته مباحث نظری و عملی ترجمه می پردازد که در عمل به کار مترجم می آید .

مرحوم کریم امامی، عبدالله کوثری، دکتر مجدالدین کیوانی، حسن لاهوتی و علی صلح جو برخی مترجمان این نشریه بوده اند. 

در این مراسم افرادی چون عبدالله کوثری، فرزانه فرحزاد، علی صلح جو و دکتر خزائی فر درباره مسأله ترجمه، جایگاه ترجمه ادبی در ایران و ... سخنرانی خواهند کرد.

شب " ترجمه " ساعت 17 پنج شنبه 23 فروردین در خانه هنرمندن ایران برگزار می شود.


 

کد مطلب 468152

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