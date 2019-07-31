به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر پیوندی در مراسم تقدیر از جامعه فرهنگی و هنری کشور به پاس همراهی داوطلبانه با هلال‌احمر در سیل فروردین‌ماه کشور، از هنرمندان و ورزشکاران و افرادی که با حضور، صحبت و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای خود به افزایش مشارکت و آگاهی مردم کمک کردند تا سیل ویرانگر در نهایت تبدیل به سیل مهربانی شود، تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: شما نمایندگان طیف‌های مختلف جامعه فرهنگی و هنری کشور بوده و می‌توانید برای افزایش مشارکت و سهیم کردن مردم در رفع نیازهای آسیب‌ دیدگان، همیار قدرتمندی برای نهادهای امدادی باشید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به کمک‌های مردمی به هلال‌احمر برای کاهش آلام و سختی‌های سیل‌زگان، گفت: هلال‌احمر از خود در این خصوص گزارش عملکردی ندارد و هر آنچه هست، گزارش عملکرد مردم است که ما را به عنوان یک امانتدار مطمئن انتخاب کردند و امیدواریم بتوانیم از این اعتماد به نحو احسن برای رفع مشکلات آسیب‌ دیدگان استفاده کنیم.

وی گفت: معمولا در حوادث بزرگی که دولت‌ها درگیر می‌شوند، مردم هم پای ثابت کمک‌ها هستند؛ چراکه وقتی حادثه شدید و فراگیر باشد، دولت‌ها توان این را ندارند که به تنهایی و به سرعت رنج مردم را کاهش دهند و لذا مردم باید به دولت کمک کنند؛ علاوه بر این در این شرایط همواره حس همدلی و همراهی مردم برای کمک به همنوعان خود در بازگشت آنها به شرایط عادی بسیار موثر است.

پیوندی با تاکید بر اینکه مشارکت های مردم در کمک به سیل‌ زدگان روحیه تعامل و رفاقت را در کشور افزایش داد، افزود: درست است که سیل مشکلات زیادی از جمله نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت مالی به بار آورد و ۷۸ نفر از هموطنان عزیزمان را از دست دادیم که ۲۱ نفر آنها در سیل شیراز جان خود را از دست دادند و خانواده هایی عزادار شدند، اما در هر صورت این سیل تبدیل به سیل مهربانی شد و همه پای کار آمده و کمک کردند. این مساله انسجام ملی را زیاد کرد و امید و همدلی را در جامعه افزایش داد.

وی با اشاره به سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر، گفت: این نهاد ۹۵ ساله، سرمایه اجتماعی خود را در طول این سالها کسب کرده و به واسطه مشارکت مردم؛ همیشه توانسته این سرمایه را حفظ و نگهداری کند، اگرچه کسب این سرمایه سخت، اما نگهداری آن بسیار سخت‌تر است و از این رو همراهی جامعه فرهنگی و هنری در این مسیر قابل تقدیر است.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: همراهی و کمک جامعه فرهنگی و هنری کشور به هلال احمر در مقایسه با زلزله کرمانشاه بسیار بیشتر بود و با مشخص تر بودن مسیر دریافت کمک ها و تجمیع آنها، هلال احمر توانست خدمات بیشتری را به مردم آسیب‌دیده ارائه کند. این خدمات همچنان ادامه دارد و گزارش های آن به صورت شفاف و به مرور در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد و در این مسیر از هرگونه کمکی استقبال می‌کنیم.

در این مراسم رئیس جمعیت هلال احمر با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان همراه با هلال احمر در سیل نوروز ۹۸ تقدیر کرد.