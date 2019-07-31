رأی دادگاه معاون سابق استاندار گیلان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر سخنگوی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدین وسیله اعلام می‌شود آقای محمد حسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی استانداری گیلان به اتهام تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان گیلان، به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم شد.

این در حالی است که روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری خود به اعلام رأی پرونده مفسدان اقتصادی استان گیلان اشاره کرده بود و در آن علاوه بر موارد ذکر شده بالا در حکم اصغریان حبس نیز اعلام شده بود که با این اطلاعیه ای این قسمت از حکم اصلاح شد.