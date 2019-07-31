مدیر اجرایی دبیرخانه دائمی فعالیت های هنری طلاب فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عابدی مدیر حوزه علمیه استان فارس و رییس هیات امنای دبیرخانه دائمی فعالیت های هنری طلاب استان فارس در حکمی وحید فرجی را به عنوان مدیر اجرایی این دبیرخانه منصوب کرد.
در این حکم آمده است: با توجه به تعهد، توانایی و تجارب ارزنده و موفق جنابعالی به ویژه در برگزاری جشنواره هنری-ادبی هنر آسمانی در سمت مدیر اجرایی، بدینوسیله و به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مدیر اجرایی دبیرخانه دائمی فعالیت های هنری طلاب فارس ویژه طلاب و فضلای حوزه های علمیه استان تعیین و منصوب می نماییم.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود در تثبیت، توسعه و پیشبرد اهداف متعالی دبیرخانه موفق باشید.
وحید فرجی مدیرکل اسبق حوزه هنری و سرپرست سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در کارنامه خویش سابقه سازماندهی فعالیتهای هنری طلاب و فضلای سراسر کشور از سال ۱۳۸۵ و مدیریت اجرایی جشنواره های هنر آسمانی و راه اندازی دبیرخانه دائمی این جشنواره با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حوزه هنری کشور، مرکز پژوهشهای صداوسیما را در کارنامه خویش دارد.
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