فراخوان جشنواره فیلم کوتاه تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سینمای جوانان ایران به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد رقابت سازنده بین فیلمسازان، سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را برگزار می‌کند که فراخوان این جشنواره منتشر شد.

فیلم‌هایی که با رویکردی خلاقانه و نوآورانه بر نشاط اجتماعی، امید به آینده، عدالت‌خواهی، مبارزه با فساد، انسجام ملی و توجه به سرمایه‌های اجتماعی تاکید می‌کنند در این جشنواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

اهداف جشنواره:

تقویت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان جریانی مستقل و اندیشمند در سینمای کشور

شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی

روزآمد کردن دانش و مهارت‌های سینمایی

تقویت چرخه اقتصادی فیلم کوتاه با ایجاد زمینه‌های بازاریابی داخلی و خارجی

گسترش و جذب مخاطبان فیلم کوتاه

بخش‌های‌ جشنواره:

جشنواره فیلم کوتاه تهران در ۲ بخش سینمای ایران و سینمای بین‌الملل برگزار می‌شود.

الف: سینمای ایران

بخش مسابقه

بخش ویژه

مسابقه سینمای ایران

همه آثار تولیدی در چارچوب اهداف جشنواره و در قالب‌های داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی می‌توانند در این بخش حضور یابند.

مقررات خاص بخش سینمای ایران

حداکثر زمان برای فیلم‌ها ۳۰ دقیقه است.

آثار قابل پذیرش:

الف- فیلم‌های داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی تولید شده از سال ۱۳۹۷ تاکنون

ب- فیلم‌هایی که در جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای جوان در سال ۹۷ موفق به اخذ جایزه بهترین فیلم و یا بهترین کارگردانی در بخش‌های داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی شده‌اند، مشروط به آن که تاکنون در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به نمایش در نیامده باشند مستقیما به بخش مسابقه سینمای ایران راه خواهند یافت.

جوایز مسابقه‌ سینمای ایران:

تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان جایزه بهترین فیلم در بخش سینمای ایران (این جایزه به تهیه‌کننده حقیقی تعلق می‌گیرد.)

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان جایزه ویژه هیأت داوران در بخش فیلم‌های داستانی یا تجربی

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین کارگردانی در بخش فیلم داستانی

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین کارگردانی در بخش فیلم تجربی

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین کارگردانی در بخش فیلم مستند

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین کارگردانی در بخش فیلم پویانمایی

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلمنامه

تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین تحقیق و پژوهش در فیلم مستند

تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین صدای فیلم (صدابرداری یا صداگذاری)

تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین تدوین

تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلمبرداری

هیات داوران می‌تواند حداکثر سه دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به هر یک از ویژگی‌های «بازیگری، موسیقی، عنوان‌بندی، جلوه‌های ویژه، طراحی صحنه و لباس و …» در فیلم کوتاه اهدا کنند.

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به «بهترین فیلم از نگاه مردمی» تعلق خواهد گرفت.

بخش ویژه:

الف: «سینما و کتاب» (جوایز این بخش توسط خانه کتاب تعیین می شود)

به منظور رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی و ترویج کتاب، فرهنگ کتاب خوانی در سی و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از فیلم‌های داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی تولیدشده با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی، اقتباس ادبی، پاس‌داشت، سرگذشت و سرنوشت پدیدآوران، ناشران و کتابفروشان نویسندگان معاصر ایرانی در حوزه ادبیات داستانی و ادبیات کودک و نوجوان تجلیل به عمل می‌آید.

کتاب و کتاب‌خوانی و یا اقتباس از یک کتاب می‌تواند محوریت موضوع آثار باشد. اقتباس از ادبیات داستانی معاصر در اولویت قرار دارد. جوایز این بخش از سوی خانه کتاب اهدا خواهد شد.

جوایز:

دیپلم افتخار و مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلم

دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به فیلم دوم

دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به فیلم سوم

ب: «جوایز ویژه»

در این بخش جوایزی به فیلم‌هایی با مضامین فرهنگ بومی اقوام مختلف مردم ایران زمین، تجربه زیسته فیلمسازان، توجه و تاکید بر هویت ایرانی اسلامی و تقویت اندیشه وطن‌دوستی و هم‌چنین مضامین اعلام شده در مقدمه فراخوان تعلق می گیرد.

جوایز:

تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم با موضوع «فرهنگ بومی و هویت ملی»

تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم با موضوع «انسجام ملی و سرمایه اجتماعی»

تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم در بخش «نشاط و امید به آینده»

ب: سینمای بین‌الملل:

این بخش با رویکرد ارزش‌های انسانی و جامعه، شامل آثار فیلمسازانی است که فیلم‌های خود را در قالب داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی با تهیه‌کننده غیر ایرانی تولید کرده باشند. (آثار این بخش می‌باید بعد از سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی تولید شده) و همچنین تاکنون در هیچ جشنواره دیگری در ایران نمایش داده نشده باشند).

جوایز:

تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ دلار جایزه بزرگ بخش بین‌الملل

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰۰ دلار به بهترین فیلم داستانی

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰۰ دلار به بهترین فیلم مستند

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰۰ دلار به بهترین فیلم پویانمایی

تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰۰ دلار به بهترین فیلم تجربی

دیگر اطلاعات بخش بین الملل از طریق سایت اختصاصی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران قابل دسترسی است.

شرایط عمومی برای شرکت در بخش ملی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

شرکت همه‌ فیلمسازان، نهادها، سازمان‌های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی آزاد است.

با توجه به تغییر شرایط فنی پذیرش آثار، لازم است متقاضیان پیش از ارسال آثار، مفاد بخش «شرایط فنی آثار» را به دقت مطالعه کنند.

ثبت نام در جشنواره تنها به شیوه اینترنتی امکان پذیر است بنابراین لازم است درخواست کنندگان با مراجعه به سایت iycs.ir فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و کد رهگیری مربوطه را دریافت کنند و سپس هنگام ارسال نسخه اثر، نام فیلم خود را به نام کد رهگیری که از سایت دریافت کرده‌اند تغییر دهند. (کد رهگیری نام فایل فیلم شود.)

فیلم‌هایی که به بخش مسابقه راه می‌یابند باید دارای نسخه زیرنویس انگلیسی باشند.

شرایط فنی زیرنویس: زیرنویس انگلیسی آثار باید به صورت یک‌پارچه با خود تصویر (Merge) آماده شده باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود برای تمامی آثار از فونت Arial black در اندازه ۳۶ با رنگ زرد و حاشیه (stork) مشکی استفاده شود.

توجه: فیلمسازان فقط یک‌بار می توانند فیلم خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و امکان اصلاح و ارسال مجدد وجود ندارد.

ارسال تیزر با فرمت MPG۴؛ حداکثر یک دقیقه و حجم حداکثر ۱۵ مگابایت الزامی است.

فیلم‌هایی که به بخش مسابقه راه می‌یابند گواهی شرکت در جشنواره دریافت خواهند کرد.

فیلم‌هایی که استانداردهای فنی را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف می‌شوند.

دبیرخانه جشنواره، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آسیب‌های ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده را نمی‌پذیرد.

پس از راهیابی فیلم‌ها به بخش های جشنواره امکان خارج کردن آنها از برنامه جشنواره وجود ندارد.

تصمیم نهایی درباره موارد پیش بینی نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات با دبیر جشنواره است.

با ارسال فیلم به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، تهیه‌کننده اثر یا نماینده قانونی وی به انجمن سینمای جوانان ایران، اختیار و اجازه می‌دهد که فیلم‌های منتخب را فارغ از جنبه انتفاعی و مالی و به منظور بهره‌برداری آموزشی به ویژه در دفاتر و نمایندگی‌های انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور و در قالب پاتوق فیلم کوتاه به نمایش درآورد و در این زمینه اعتراضی نخواهد داشت.

تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای پذیرش کلیه مقررات اعلام شده است.

شرایط فنی آثار:

تمامی آثار ارسالی باید به صورت فایل دیتا به دبیرخانه جشنواره ارائه شوند، فیلم‌هایی که به صورت DVD Video یا همان فایل VOB ارسال شوند در جشنواره پذیرفته نخواهند شد.

آثار بایستی در یکی از قطع های Full HD- HDVDV و لزوماً با فریم ریت‌های ۲۴p- ۲۵p یا ۵۰i به دفتر جشنواره تحویل داده شوند.

فرمت‌های قابل پذیرش:

MXF

MOV (H.۲۶۴)

MPEG ۴ (H.۲۶۴)

MPEG ۲

DV AVI

تذکر مهم:

با توجه به تک مرحله‌ای بودن دریافت آثار در صورت راهیابی هر فیلم به بخش مسابقه، فایل ارائه شده توسط فیلمساز مستقیماً به نمایش درخواهد آمد، از این رو ضروری است فیلمسازان از ابتدا نسخه نهایی اثر را با کیفیت مناسب به دفتر جشنواره ارائه دهند.

صاحبان آثاری که به شیوه ۱ صداگذاری شده‌اند می توانند این نسخه را (۵.۱) به همراه نسخه استریو به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند در صورت پذیرفته شدن هر اثر در بخش مسابقه نسخه ۵.۱ به نمایش درخواهد آمد.

بدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، فرمت‌های متفرقه یا فایل‌های دارای اشکال، در مرحله انتخاب آثار شرکت داده نخواهند شد.

نکته: مدیاهای دریافتی از فیلمسازان (شامل فلش مموری و هارد) از دی ماه ۹۸ بصورت حضوری به صاحبان آثار عودت خواهد شد. اقلام مذکور برای متقاضیان ساکن شهرستان (در صورت عدم مراجعه) از طریق پست سفارشی ارسال خواهد شد.

توجه:

نسخه‌های فیلم ها بازگشت داده نمی‌شوند.

نتایج بازبینی فقط از طریق جراید و سایت‌های معتبر و سایت اختصاصی جشنواره اعلام می‌شود.

گاه‌شمار جشنواره:

تاریخ شروع ثبت نام در سایت: ۹۸٫۵٫۹

تاریخ پایان ثبت نام در سایت و ارسال آثار: ۹۸٫۶٫۱

اعلام فیلم های راه یافته به بخش مسابقه: نیمه اول مهرماه

زمان برگزاری جشنواره: ۱۹ الی ۲۴ آبان

توجه: تأکید می شود مهلت ارسال آثار به هیچ عنوان تمدید نشده و رأس تاریخ اعلام شده، سایت ثبت نام بسته خواهد شد.

نشانی برای ارسال آثار:

تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم، شماره ۲۰، دبیرخانه سی و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

تلفن: ۸۶۰۸۴۸۲۹

سایت ثبت نام: www.iycs.ir

پست الکترونیک: iycs.fest@gmail.com