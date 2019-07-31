اختصاص ۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل ۲ پروژه جاده ای در آران و بیدگل

اسماعیل بایبوردی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تکمیل جاده کنار گذر آران و بیدگل ۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.

وی گفت: جاده کنار گذر آران و بیدگل به طول ۴۶ کیلومتر از میدان امام علی (ع) کاشان آغاز و با عبور از شهرهای و روستاهای تابعه آران و بیدگل به شهر مشکات ختم می شود.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به نقش مهم این جاده در کاهش با ترافیک شهرستان کاشان و آران و بیدگل و خارج کردن آران و بیدگل از بن بست جغرافیایی افزود: ۲۲ کیلومتر از جاده تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است و از ۲۴ کیلومتر باقی مانده تنها ۱۰ کیلومتر نیاز به عملیات زیر سازی و آسفالت دارد.

بایبوردی ادامه داد: تکمیل پروژه ۲۳ کیلومتری روستای «فره» از توابع بخش کویرات آران و بیدگل به کاشان را از دیگر طرح هایی است که ۳۵ میلیارد اعتبار ویژه برای تکمیل آن اختصاص یافته است.

وی تکمیل این جاده را در کاهش ترافیک و همچنین کاهش خطرات احتمالی که در اثر کم عرض بودن جاده کنونی اتفاق می افتد موثر دانست و گفت: این جاده نیز تا سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.