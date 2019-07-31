صادرات تسلیحات انگلیس به ۱۴ میلیارد پوند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، صادرات ۱۴ میلیارد پوند سلاح در یک سال رکورد تاریخی برای فروش جنگ افزار در تاریخ انگلیس به شمار می‌رود.

بنا بر این آمار، فروش جنگ افزار انگلیس در سال ۲۰۱۸ به بالاترین میزان از سال ۱۹۸۳ رسیده است.

روزنامه گاردین با انتشار گزارشی و با استناد به آمار وزارت دفاع می‌گوید به این ترتیب انگلیس، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ به بعد پس از ایالات متحده آمریکا به دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان بدل شده است.

پس از انگلیس، روسیه و فرانسه در رده‌های بعدی بزرگترین صادرکنندگان سلاح در جهان قرار دارند.

سفارش‌های گسترده جنگنده‌های تایفون به ارزش تقریبی پنج میلیارد پوند و موشک‌های لیزری هدایت شونده پیووی (Paveway) از عوامل مهم افزایش خیره کننده درآمد انگلیس از راه فروش سلاح به شمار می‌رود.

براساس گزارش وزارت دفاع اگلیس، قطر، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه مشتری ۸۰ درصد تسلیحات فروخته شده انگلیس هستند.