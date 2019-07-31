معاینه فنی به شرط پرداخت عوارض/ کاهش مراجعه کنندگان به مراکز

محمد علی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که متاسفانه عدم ارائه اطلاعات صحیح از سوی معاونت حمل و نقل به شورا، بعضا منجر به تصویب بندها و تبصره هایی شده است که نتایج زیان باری داشته است. به عنوان نمونه اصرار بر اخذ عوارض طرح ترافیک در هنگام اخذ معاینه فنی، باعث کاهش مراجعه شهروندان به مراکز معاینه فنی سطح شهر تهران شده است. قطعا نتایج آن در نیمه دوم سال و با افزایش ترددها در کاهش کیفیت هوا و افزایش آلودگی قابل پیش بینی می باشد.

وی ادامه داد: البته در آن مقطع عملکرد معاونت حمل و نقل به علت کاهش درآمد طرح ترافیک زیر سوال بود که باعث شد با اصرار بر چنین تبصره‌ای و اطمینان بخشی به شورا مبنی بر اینکه تاثیری در روند اخذ معاینه فنی ندارد، نهایتا به تصویب برسد.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در مورد پارک حاشیه ای نیز علی رغم تاکید کمیسیون حمل و نقل بر حفظ و افزایش این منبع درآمدی پایدار، بالاخره پس از گذشت دو سال بدون بهره گیری از سیستمی یکپارچه و فراگیر اقدام به واگذاری حدود ۱۴۰۰۰ فضای پارک خودرو در منطقه ۲ به پیمانکار کردند که متاسفانه در مراحل اجرایی بعلت ضعف نحوه کنترل پلاک خودروها توسط ماشین پلاک خوان مجبور شدند با به کارگیری نیروی انسانی پیاده در طول مسیرها نسبت به ثبت پلاک اقدام کنند و عملا با این روش، شاهد بازگشت دوباره پارکبان هستیم و این دقیقا برخلاف رویه موردنظر کمیسیون حمل و نقل شورا بود.