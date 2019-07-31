به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، حاکم الزاملی از رهبران جریان صدر عراق به تعداد داعشی هایی که در عراق هستند، پرداخت.

وی امروز چهارشنبه ۳۱ جولای ۲۰۱۹ اعلام کرد: ۱۵۰۰ تروریست داعشی با وجود گذشت دو سال از غلبه بر داعش در عراق هستند.

الزاملی تاکید کرد: ۱۵۰۰ داعشی در عراق فعال هستند و این اطلاعات دقیق است. آنها میان عراق و سوریه در حرکتند.

وی افزود: آنها در مناطق صحرایی به ویژه در مرزهای میان عراق و سوریه و نیز کوههای حمرین و مناطق مورد مناقشه(بغداد و اقلیم کردستان عراق) هستند. آنها از اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان درباره مناطق مورد مناقشه بهره برداری می کنند.

این در حالی است که سازمان ملل در گزارش جدیدی با اشاره به احتمال هلاکت «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش، نسبت به اوج گیری مجدد این گروه تروریستی و بازگشت سرکردگان دیگر داعش به عراق و سوریه هشدار داد.

در گزارش جدید سازمان ملل بدین منظور آمده است: رهبری داعش قصد تطبیق، بقا و تحکیم در منطقه اصلی و ایجاد هسته‌های خاموش در سطح محلی و در مسیر آماده‌سازی برای تجدید حیات مجدد دارد.

در بخش دیگری از گزارش سازمان ملل آمده، از زمان سقوط «باغوز»، آخرین قلمروی بازپس گرفته شده از داعش در سوریه، این گروه تروریستی همچنان به سیر خود در یک شبکه عمدتاً مخفی ادامه داده است.