به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر چهارشنبه در دیدار نماینده سازمان جهانی بهداشت و همچنین رئیس و جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی قم که در سالن محراب شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: در روایات، سیره، سنت و روش معصومین(ع) در خصوص سالم سازی اشخاص و محیط آثار و نشانه‌هایی وجود دارد.

وی در ادامه گفت: شهر قم به‌عنوان حرم اهل‌بیت(ع) محسوب می‌شود که این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه قم ادامه داد: موضوع رعایت صحت و سلامت که مورد تأکید ائمه معصوم(ع) است باید به صورت ویژه در قم دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی عواملی که موجب مصرف دخانیات می‌شود، افزود: با شناسایی علل گرایش به دخانیات و مقابله با آن‌ها، شاهد کاهش مصرف آن در سطح جامعه خواهیم بود که برای کاهش مصرف دخانیات باید رهنمودهای دینی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

آیت الله سعیدی بیان کرد: ما باید در عرصه‌های دینی، روحی و روانی با عوامل استفاده از دخانیات مقابله کنیم.

برای مصرف دخانیات باید جایگزینی پیدا شود

وی ادامه داد: لازم است برای آزارهای روحی و روانی، استرس‌ها و اضطراب‌ها که از عوامل مهم مصرف دخانیات است جایگزینی پیدا شود که بهترین جایگزین مسائل معنوی و دینی و همچنین ورزش است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) بیان کرد: متأسفانه تبلیغات دخانیات و برخی خوراکی‌ها علاوه بر جنبه اقتصادی برای برخی از گروه‌ها جنبه سیاسی نیز دارد.

وی گفت: مردم انتخاب‌گر و مختار هستند اما لازم است برای جلوگیری از بروز مشکلات انتخاب‌های درست داشته باشند.

آیت الله سعیدی اظهار داشت: افراد و گروه‌هایی که در تلاش برای مقابله با مصرف دخانیات هستند با افزایش تبلیغات به نتیجه بهتری خواهند رسید.

وی ادامه داد: با تبلیغاتی که با رویکرد دینی انجام می‌گیرد با کمک خداوند می‌توان بر تبلیغات غلط گروه‌های مخالف سلامت جوامع بشری غلبه کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قم افزود: برخی از قاچاقچیان برای قاچاق در هنگام تبادل مواد مخدر جان خود را هم از دست می‌دهند که این‌ها از آثار منفی روی آوردن به این امر است.

وی اضافه کرد: رفتن به سمت مبارزه با دخانیات نیازمند یک حرکت معقول و حساب‌شده همراه با روحیه جهادی است که می‌تواند منجر به تحقق نتیجه شود.