به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام و جذب «سرباز طلبه» در سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با داشتن شرایط اتمام تحصیل و داشتن مدرک سطح یک، آشنایی با ساختار و تشکیلات اداری و سکونت در استان تهران، انجام می شود.

بر اساس این خبر، علاقه مندان می توانند پس از ارائه مدارک و انجام مصاحبه و گزینش، «سرباز طلبه» شوند و از مزایای جذب شدن پس از اتمام خدمت در سازمان و استفاده از مزایای اداری و رفاهی و بهره مندی از کمک هزینه و مزایای خدمت در سازمان تبلیغات اسلامی استفاده کنند.

بر این اساس، واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس tebyan-tehran.ir و یا با شماره تلفن ۷۷۵۳۲۱۱۲ تماس حاصل نمایند.