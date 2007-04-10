با گلزنی کاظمیان و سامره الشعب به صدر جدول نزدیک تر شد / کارت قرمز برای شجاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، درآغاز هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات روز گذشته 2 بازی برگزار شد که با توقف الوصل صدرنشین مقابل الشباب و برتری الشعب برابر الشارجه همراه بود.

الوصل که در ورزشگاه خانگی خود از الشباب پذیرایی می کرد در مصاف با این تیم متوسط یک پیروزی آسان را برای خود متصور بود . روند بازی اما به گونه ای پیش رفت که تیم میزبان در بیشتر دقایق بازی برای رهایی از شکست تلاش می کرد. الشباب که ایمان مبعلی را به علت محرومیت در اختیار نداشت با دل بستن به ضد حملات ضمن حفظ دروازه خودی 2 بار در دقایق 10 و 20 موفق به گلزنی شد و از میزبان خود پیش افتاد. ابتدا سرور سالم در دقیقه 10 گل نخست را به ثمر رساند و با گل دقیقه 20 ناصر یوسف برتری 2 برصفر از آن سبزپوشان الشباب شد.

نیمه نخست به رغم حملات پردامنه الوصل با نتیجه 2 برصفر به سود الشباب خاتمه یافت تا تیم میزبان در 45 دقیقه دوم به دنبال جبران نتیجه باشد. بالاخره تلاش گسترده زردپوشان دبی در دقیقه 55 به ثمر نشست و آندرسون برزیلی یکی از گل های خورده را جبران کرد. صدرنشین مسابقات لیگ امارات تنها 9 دقیقه تا تحمل یک شکست خانگی فاصله داشت تا اینکه با ضربه فیصل سالم موفق به زدن گل تساوی شد. دو تیم که در بیشتر زمان بازی برای تغییر و حفظ نتیجه تلاش کرده بودند دیگر توانایی رقم زدن حوادثی جدید برای این بازی نداشتند و تقابل آنها با نتیجه تساوی 2 بر 2 خاتمه یافت.

با این تساوی الوصل جمع امتیازات خود را به عدد 31 رساند و با یک بازی بیشتر از الوحده 30 امتیازی کماکان صدرنشین مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات است. الشباب نیز با 19 امتیاز به رده هفتم جدول صعود کرد.

اما دربی بازیکنان ایرانی که این هفته با چاشنی رقابت در رده های بالای جدول آمیخته بود با برتری 2 بر یک الشعب برابر الشارجه خاتمه یافت. دراین بازی بازهم الشعب به لطف درخشش سامره و کاظمیان یک حریف دیگر را از پیش رو برداشت و به جمع مدعیان اصلی قهرمانی بازگشت.

کاظمیان که دو هفته ایست سامره را در کنار خود می بیند با گلزنی در دقیقه 24 روی پاس علی سامره تیم الشعب را از میزبان پیش انداخت و برتری یک بر صفر را در نیمه نخست از آن تیمش کرد.

در دقیقه 64 بازی الشارجه توسط سعید الکاس بازی را به تساوی کشاند و بازی با همین نتیجه رو به اتمام بود که سامره گل برتری الشعب را در دقیقه 89 وارد دروازه میزبان کرد و قرمزپوشان دبی را به یک پیروزی شیرین رساند. در مقابل درخشش سامره و کاظمیان سهم مسعود شجاعی در تیم الشارجه کارت قرمزی بود که در دقیقه 90 دریافت کرد و از زمین مسابقه اخراج شد.

برتری مقابل الشارجه امتیازات تیم فوتبال الشعب را به عدد 28 رساند و باعث صعود این تیم به رده سوم جدول رده بندی شد. الشارجه نیز با 23 امتیاز در رده پنجم جدول باقی ماند.

در پایان بازی های روز گذشته مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات تیم فوتبال الوصل با 31 امتیاز رده نخست جدول رده بندی را به خود اختصاص داده است، الوحده با 30 امتیاز دوم است و الشعب با 28 امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به الجزیره 26 امتیازی در جایگاه سوم قرار دارد.

علی سامره نیزبا گلی که در بازی روز گذشته به ثمر رساند جمع گل های خود را به عدد 15 رساند و همراه با گریگوری دوفرانتس به صدرجدول گلزنان مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات صعود کرد، دراین جدول آندرسون برزیلی با 12 گل دوم است و سعید الکاس مهاجم تیم فوتبال الشارجه با 10 گل زده در تعقیب آنهاست.