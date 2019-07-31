۶ میلیون دلار صنایع دستی از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه زاده بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: صنایع دستی از مهمترین ظرفیت های اقتصادی در استان ایلام است و هم‌اکنون ۱۲۰ کارگاه صنایع دستی در استان وجود دارد که در ۳۳ رشته فعالیت دارند.

وی ادامه داد: گلیم نقش برجسته مهم ترین و شاخص ترین صنعت دستی و بومی استان ایلام است و با توجه به شاخص هایی از جمله پیشینه و تعداد بالای افراد شاغل در این صنعت، به عنوان شهر ملی گلیم نقش برجسته معرفی شده است.

وی افزود: این هنر صنعت در سال ۶۷ در ردیف فهرست آثار ملی کشور به شماره ۴۲ به نام گلیم نقش برجسته استان ایلام به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: در سه ماهه‌ اول امسال محصولات مختلف صنایع دستی استان به ارزش بیش از شش میلیون دلار از مرز مهران صادر شده است.

شنبه زاده بیان داشت: گلیم نقش برجسته بخش عمده‌ای از صادرات صنایع دستی را به خود اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: گلیم، جاجیم و نمد از مهمترین اقلام صادراتی استان هستند که در کشورهای مختلف از طرفداران بسیاری برخوردار است.