فلسطین با چالشهای بزرگی از جمله معامله قرن روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسامه حمدان از رهبران حماس اعلام کرد: سفر هیات حماس به ایران در زمانی رخ داد که آرمان فلسطین با چالشهای بزرگی که در صدر آنها معامله قرار دارد، روبرو است.

وی افزود: سفر این هیات به ریاست معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در راستای تقویت و توسعه روابط به ویژه میان حماس و تهران و با توجه به چالشهایی که علیه آرمان فلسطین وجود دارد، شامل؛ معاون قرن، نابودی آرمان فلسطین، الحاق قدس، یکجانبه گرایی آمریکا در ترسیم نقشه منطقه از نو به گونه ای که با منافع آمریکا و صهیونیستها همخوانی داشته باشد، است.

حمدان تاکید کرد: سفر بسیار شاخص بود و تحولی جدید در روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. سفر به ایران تنها سفری نیست که حماس انجام داده است. درست است که تهران ایستگاه بسیار مهمی است اما به موازات آن هیاتی از حماس از مسکو دیدار کرده و هیاتهایی به پایتخت های عربی و اسلامی رفته اند که هدف حمایت از فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی است.