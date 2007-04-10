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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۰۸

صادقی "داشتن و نداشتن" را می‌سازد

افشین صادقی "داشتن و نداشتن" را به عنوان دومین تجربه خود در عرصه کارگردانی فیلم بلند سینمایی جلو دوربین می‌برد.

این فیلمساز درباره پروژه جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "کار یک اثر پلیسی و اجتماعی است که به همراه حجت قاسم زاده و عباس نعمتی مشغول بازنویسی نهایی آن هستیم و به محض اتمام بازنویسی نهایی، کارهای پیش تولید و انتخاب لوکیشن و عوامل فیلم آغاز خواهد شد."

صادقی در ادامه افزود: "در "داشتن و نداشتن" رویکردی جدید و کمتر عرضه شده به شخصیت پلیس خواهیم داشت و شخصیت پلیس در این فیلم به نوعی خاکستری، قابل باور و ملموس ترسیم شده است. فیلم داستان یک پلیس سرسخت، یکدنده و لجوج است که به خاطر ویژگی های خود در کار و زندگی شخصی دچار مشکلات و گرفتاری های زیادی می شود."

"مقلد شیطان" نخستین فیلم سینمایی صادقی در آخرین مراحل اماده سازی قرار دارد. فیلم داستان تعقیب و گریز پلیس برای دستگیری و به دام انداختن تبهکاری حرفه ای به نام جمشید سیف است که از مردم اخاذی می کند. کامبیز دیرباز و شقایق فراهانی بازیگران اصلی "مقلد شیطان" هستند.

کد مطلب 468171

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